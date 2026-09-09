Cu doar câteva ore rămase până la primul eveniment de lansare iPhone sub conducerea noului CEO Apple, John Ternus, Bloomberg, citat de The Verge, anunță că telefonul pliabil mult așteptat al companiei se va numi iPhone Duo, și nu iPhone Ultra așa cum se credea până acum. Lansarea celor mai noi iPhone-uri are loc astăzi, 9 septembrie 2026.

Potrivit informațiilor, prețul de start va fi de 2.000 de dolari pentru varianta cu 256 GB spațiu de stocare, iar modelul de 2 TB ar putea costa până la 3.000 de dolari.

Aici poți citi despre toate produsele Apple care urmează să se lanseze azi, printre care și noi AirPods, un nou Apple Watch sau iPhone 18 Pro.

Livrările iPhone Duo încep în luna octombrie

Livrările pentru iPhone Duo ar urma să înceapă în luna octombrie, iar culorile disponibile la lansare vor fi alb și albastru închis.

Anterior, device-ul a fost adesea menționat sub numele de iPhone Ultra, în timp ce numele Duo a fost folosit deja de Google pentru o aplicație de mesagerie, dar și de Microsoft pentru device-urile sale pliabile Surface Duo și Surface Duo 2.

Cele mai noi detalii despre lansarea Apple iPhone Duo

Evenimentul Apple din 9 septembrie ar putea aduce confirmări despre aceste detalii, dar și mai multe specificații. Potrivit zvonurilor despre care a scris The Verge, iPhone Duo va permite rularea aplicațiilor iPhone în paralel, adică un multitasking asemănător celui de pe iPad. De asemenea, iPhone Duo va permite și utilizarea unui Apple Pencil ca stylus.