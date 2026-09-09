Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că doi pompieri l-au ridicat și l-au evacuat din apropierea Ground Zero după atentatele teroriste din 11 septembrie 2001, deoarece se temeau că o clădire urma să se prăbușească. Ulterior, Trump a precizat că nu se afla la World Trade Center în ziua prăbușirii turnurilor, ci „la scurt timp după”, iar Casa Albă a explicat că acesta descria experiențele din zilele și săptămânile care au urmat atacurilor.

Trump a povestit că doi pompieri l-au scos din apropierea Ground Zero

Donald Trump a făcut declarațiile marți, în cadrul unui eveniment organizat înaintea comemorării a 25 de ani de la atentatele din 11 septembrie 2001, potrivit NBC News.

Președintele a spus că se afla în apropierea clădirii U.S. Steel, lângă Ground Zero, unde au fost Turnurile Gemene, când doi pompieri au crezut că o clădire urma să se prăbușească peste ei și l-au evacuat. „Nu voi uita niciodată doi pompieri. Credeam că se prăbușește peste noi. Doi pompieri, niște tipi mari și puternici. M-au apucat de sub brațe și au spus: Trebuie să ieșim de aici”, a declarat Donald Trump. El a adăugat că pompierii l-au ridicat efectiv de pe jos și au început să fugă cu el: „Le-am spus: Băieți, pot să alerg și singur. Dar au fost extraordinari. Credeau că se prăbușește clădirea”. În discursul său, Trump a afirmat că a fost „acolo jos imediat după ce s-a întâmplat”.

„Nu eram la World Trade Center în aceeași zi în care s-a produs prăbușirea”

După apariția declarațiilor, Donald Trump a publicat un mesaj pe platforma Truth Social, în care a precizat că nu se afla la World Trade Center în aceeași zi în care s-au prăbușit Turnurile Gemene. „Nu eram la World Trade Center în aceeași zi în care s-a produs prăbușirea, ci la scurt timp după. Tot ce am spus a fost exact”, a scris Trump.

Casa Albă a oferit apoi o explicație suplimentară prin purtătorul de cuvânt Davis Ingle.

Potrivit acestuia, președintele „relata experiența sa într-un oraș aflat în stare de șoc imediat după atacuri și în zilele și săptămânile care au urmat tragediei”.

Nu este prima dată când Donald Trump vorbește despre experiențele sale legate de atentatele din 11 septembrie. Într-un interviu difuzat în august 2026 la Fox News, el a declarat că a urmărit din apartamentul său din Manhattan momentul în care al doilea avion a lovit Turnul de Sud al World Trade Center. Trump a mai spus că a mers la Ground Zero pe 12 septembrie 2001, împreună cu muncitori din construcții care lucrau pentru compania sa: „Am coborât foarte repede după aceea. În ziua următoare. Nu puteai merge acolo în aceeași zi, dar a doua zi am mers și am muncit mult.”

Trump spune că a văzut oameni sărind din Turnurile Gemene

De-a lungul anilor, Trump a făcut mai multe afirmații despre rolul său după atentatele din 11 septembrie. La un miting electoral din 2016, în Buffalo, statul New York, el a spus că a ajutat la îndepărtarea dărâmăturilor de la Ground Zero: „Am fost acolo, am privit și am ajutat puțin”.

În campania prezidențială din 2015, Trump a declarat că a văzut oameni sărind din Turnurile Gemene din apartamentul său din Trump Tower și că a urmărit impactul celui de-al doilea avion. Potrivit relatărilor din ultimii ani, o parte dintre declarațiile lui Donald Trump despre ziua de 11 septembrie și perioada imediat următoare nu au fost confirmate independent.

Printre acestea se numără și afirmația făcută în 2015 potrivit căreia „mii de oameni” ar fi sărbătorit în New Jersey prăbușirea Turnurilor Gemene.

Autoritățile locale au respins atunci zvonurile și au precizat că nu există dovezi care să susțină existența unor astfel de manifestații.

Statele Unite vor comemora pe 11 septembrie una dintre cele mai negre zile din istoria țării. În urmă cu 25 de ani, întreaga lume privea cu groază către New York, unde avea loc cele mai sângeroase atacuri teroriste din istoria țării.