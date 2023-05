La doar 49 de kilometri distanță de București, pe malul lacului Sulimanu, solistul trupei Holograf are un complex, mai exact un parc de agrement. În afacerea sa, Dan Bittman ar fi investit peste 700.000 de euro, iar de curând a și renovat camerele de cazare.

De la puțin peste 100 de lei, noaptea de cazare costă acum peste 350 de lei, după cum a dezvălui managerul afacerii lui Dan Bittman. „În această perioadă, cazarea este de 350 de lei pe noapte, la bungalow, pentru trei persoane, și de 450 de lei, pe noapte, la apartament, pentru cinci persoane. Sunt mai scumpe, vara asta, pentru că sunt refăcute în totalitate.

„S-au menținut însă prețurile la activitățile sportive și de distracții”

Recomandăm pentru o familie cu copii, luna mai, sfârșitul lui iunie. Atunci este cel mai bine, pentru relaxare și pescuit. Apa lacului este caldă, când afară e soare și frumos, ajunge și la 19 grade. Pentru sporturile nautice, noi ne dăm cu neopren subțire, însă alți turiști nu au folosit neopren, depinde cât de rezistent ești.

S-au menținut însă prețurile la activitățile sportive și de distracție (n.r.-30 de lei abonamentul pe zi la piscină, caiac- 50 de lei/40 de minute. Un echipament complet pentru sporturile nautice este de 100 lei/zi). Am dat și cu substanțe pentru țânțari și căpușe, cred că anul acesta va fi bine, în privința asta. Nu știu dacă vom mai angaja studenți, ca în alți ani, să ne ajute. Poate, din iunie, pe luna mai suntem acoperiți”, a spus managerul pentru Playtech.

În 2022, Dan Bittman declara că afacerea lui a mers bine chiar și în pandemie. „Afacerea mergea mai bine în pandemie. Probabil acum lumea are mai multe locuri în care se poate duce, dar la final de săptămână vin cei obișnuiți. În primul an de pandemie am avut mai mulți clienți. Poți să te dai pe teleski pe lac, să pescuiești.

Dacă nu ești curajos poți să faci plimbări pe lac, canoe, să vâslești. Sau poate ești pasionat de paintball, este un teren special amenajat pe care se organizează competiții. Vrem să amenajăm și un teren de beach volleyball. Suntem în discuții cu Federația de Volei.

În altă ordine de idei, aici se poate mânca, iar pe lac mai sunt și niște căsuțe de lemn. O noapte te costă 150 lei, iar un apartament costă 250 lei și pot sta până la 5 persoane. La final de săptămână se poate sta la un grătar, la orice”, a declarat Dan Bittman, pentru FANATIK.

