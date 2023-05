Au mai rămas doar câteva luni până la nunta Mariei Constantin, iar fosta concurentă de la Survivor România 2023 încearcă să pună toate detaliile la punct. Robert Stoica este viitorul soț al artistei, iar relația lor deja durează de câțiva ani.

Maria Constantin și-a ales deja rochia de mireasă, care nu costă deloc puțin. Ea și-a dorit să fie o rochie spectaculoasă și a apelat la cei mai buni designeri pentru a avea creația pe care și-o dorește. Rochia de mireasă a Mariei Constantin va costa aproximativ 9.000 de euro.

„Vreau să plătească soțul și nu aș vrea să îi spun acum ca să facă infarct înainte de nuntă. O să îi dau factura pe mail după nuntă sau în seara nunții. Cred că o să fie în jur de 9.000 de euro. Între 7.000 și 9.000 de euro. Altceva vreau să zic, este o rochie unicat, iar Maria este extraordinar de finuță și se vede lucrul acesta. Nu o să vedeți coroane cu diamante, așa cum vă așteptați. Atunci când zic diamante, mă refer la ceva finuț și delicat”, a declarat Florin Burescu pentru ego.ro.

Maria Constantin a venit cu câteva completări și a explicat că este o rochie foarte ușoară și potrivită pentru genul de nuntă pe care îl va avea pe 4 august. „Este o rochie care are greutatea unui fulg. Consider că fiind o petrecere afară, tip garden party, așa cum am numit-o, garden party, nu nuntă, trebuie să fiu îmbrăcată cât mai lejer, să mă simt bine, să dansez, să mă distrez.”

Vica Blochina, domnișoară de onoare la nunta Mariei Constantin

Cântăreața nu este deloc o persoană superstițioasă, astfel că și-a lăsat logodnicul să îi vadă rochia de mireasă. Maria Constantin va avea mai multe domnișoare de onoare, printre care se numără și Vica Blochina.

„El oricum știe rochia de mireasă. M-a văzut. Nu sunt o persoană superstițioasă. Mai am mici chestii, dar asta cu rochia de mireasă mi se pare o porcărie, sincer. Dacă nu îi place, poate nu mă mai ia chiar în ziua nunții. (râde) Glumesc. Tot timpul când fac un lucru, îmi place să mă sfătuiesc cu el. Rochia de mireasă a văzut-o înainte, știe despre ce e vorba. Este aproape gata.”

Evenimentul va avea loc pe data de 4 august, la localul lui Gabi Bădălău, din Bolintin Vale. Cu o săptămână înainte, va organiza și cununia civilă. Circa 250 de persoane sunt așteptate la cununia religioasă.

Cine va cânta la nunta Mariei Constantin

Maria Constantin și Robert Stoica vor face vara aceasta pasul cel mare, iar pregătirile pentru nuntă sunt în toi. Artista a dezvăluit cine sunt nașii și ce artist nu va lipsi de pe scenă în ziua cea mare. Pe cei doi îndrăgostiți și pe familia manelistului îi leagă o prietenie aparte, așa că Adrian Minune va face o atmosferă de zile mari la nunta Mariei Constantin.

