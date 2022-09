Cătălin Botezatu, despre amiciția cu Carla Bruni. A stat în același hotel cu soția fostului președinte francez: „Ea mă urmărește”

Designerul, care o admiră de ani de zile pe Carla Bruni, a pozat-o la Veneția, iar imaginea a și postat-o pe pagina lui de Instagram, la stories, dându-i tag. Soția fostului președinte francez a observat gestul, așa că a început să îl urmărească și ea pe Instagram.

„La Venezia, am stat în cel mai luxos hotel, St. Regis-Venezia și am avut șansa să stau în cel mai luxos apartament, suita Monet. Sau suita în care, în 1903, Monet a pictat nu mai puțin de 33 de tablouri celebre. A stat în acest apartament mai mult de 6 luni împreună cu soția sa. Încăperea are aproape 300 și ceva de mp, are vedere superbă către curtea interioară, spre canalul central, presărată cu foarte multe obiecte de artă. Are foarte multe obiecte din Murano, numai cu mobilă scumpă. În hotel am avut vecini celebri, seară de seară se desfășurau party-uri, Yves Saint Laurent, Dior, ale celor de la Armani”, a declarat Cătălin Botezatu pentru ciao.ro.

„Cazați cu mine în același hotel au fost Eva Herzigova, tot staful Armani, Carla Bruni pe care am postat-o pe Instagram, am tăguit-o, apoi mi-a dat și ea tag. Și mă bucur că din acel moment mă urmărește și mi-a dat tag la pozele din Venezia, mă simt onorat. Eu am postat-o, ea m-a repostat, eu am postat-o, ea m-a re-repostat! Au foarte mulți actori și modele celebre, Shia Saide Labeouf, Nicholas Hoult. Culmea e că atunci când l-am postat era și un film cu el, în aceeași seară pe ProTV.

A fost foarte multă lume bună și cunoscută la Venezia, actrița Zooey Deschanel, am dat interviu la televiziunea lui Berlusconi. Am participat la toate petrecerile importante, am socializat cu șefa de la Vogue Italia. A fost foarte frumos! Pe lângă faptul că am fost pe red carpet, de pe terasa hotelului St. Regie am văzut și celebra regată care se desfășoară pe canal în timpul Festivalului de la Venezia. Și am bifat și Golden Globe Awards, de la Lido di Venezia”, a mai mărturisit Cătălin Botezatu.

Carla Bruni, la un eveniment din cadrul Festivalului de Film de la Veneția

