Mai exact, în luna februarie se scria că românului i-a fost furat în Marea Britanie, direct de la mână, un ceas care ar fi valorat două milioane de euro. Doar că după ce a început procesul s-a aflat că bijuteria costă mult mai puțin: aproximativ 160.000 de euro!

Cătălin Botezatu, imobilizat de trei bărbați

Acum, Cătălin Botezatu a oferit detalii din timpul procesului și a dezvăluit că s-a temut foarte tare pentru viața lui, deoarece atacul asupra lui a fost unul violent: trei bărbați l-au imobilizat și l-au lovit cu un obiect dur, împingându-l într-un gard. Mai mult decât atât, în sala de judecată ar fi fost prezentate și imagini care arătau că designerul român are sânge pe mâini și pe cămașă.

„Abia acum, în fața unei adevărate curți, ca în filme, cu 12 jurați, procurori și avocați cu peruci albe, lucrurile acelea albe, lungi ca în filme, s-au judecat de dimineața până seara, timp de trei zile. Nu am putut să dau declarații. Nu am avut permisiunea, până în aceste zile, a Poliției Metropolitane Londoneze și Scotland Yard, să comentez, deoarece era o anchetă foarte grea în desfășurare.

Am acceptat cu orice risc să nu vorbesc, dar iată că acum ies la iveală adevăratele probe. Unul dintre ei a reușit să taie cureaua, să-mi smulgă ceasul și să fugă cu el. M-am temut foarte tare pentru viața mea. În sfârșit, am putut să spun asta”, a spus Cătălin Botezatu pentru Click.

Cătălin Botezatu | Foto: InstagramIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 11

Celebrul designer a mai afirmat și că nu știe dacă își va recupera ceasul în valoare de 160.000 de euro, deoarece este foarte posibil ca acesta să fi fost vândut chiar a doua zi după jaf.

Jaful a avut loc pe 28 ianuarie 2026

Potrivit publicației britanice The Standard, jaful a avut loc în noaptea de 28 ianuarie 2026, în Berkeley Square, în cartierul londonez Mayfair. Cătălin Botezatu plecase de la restaurantul Amazonico și s-a oprit câteva minute lângă mașină, unde fuma împreună cu un prieten.

Procurorii cred că pentru tăierea curelei din cauciuc ar fi fost folosit un cuțit, întrucât Cătălin Botezatu a rămas cu zgârieturi la nivelul încheieturii.

În dosar apar trei suspecți. Younes Djoudi, despre care procurorii spun că ar fi fost implicat în jaf, a pledat deja vinovat. Ali Eldahouzze, în vârstă de 22 de ani, și Abdel El Habchi, de 30 de ani, sunt judecați pentru tâlhărie și neagă acuzațiile. Procesul celor doi este în desfășurare.

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