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Boala tăcută care lasă peste 250.000 de români fără vedere. Obiceiul zilnic care îți distruge ochii fără să simți

Alexandra Mănăilă
Alexandra Mănăilă
Reporter
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Boala care te lasa fara vedere
Un medic oftalmolog se uita la o femeie printr-un microscop la ochi. Foto: Envato
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De Ziua Mondială a Vederii, medicii trag un semnal de alarmă înfiorător: glaucomul, considerat „hoțul tăcut al vederii”, distruge ireversibil vederea fără să dea dureri sau semnale evidente de avertizare. Peste o jumătate de milion de români suferă de această boală, însă jumătate dintre ei nici măcar nu bănuiesc că sunt la un pas de orbire. În plus, afecțiuni precum degenerescența maculară sau complicațiile diabetului degradează tăcut retina, iar obiceiuri precum fumatul sau expunerea la substanțe toxice din casă accelerează exponențial riscul de orbire. Un simplu control oftalmologic de zece minute îți poate salva vederea pentru tot restul vieții.

Cuprins:

Orbirea poate fi prevenită în peste 80% din cazuri

Marcată în fiecare an în a doua zi de joi din luna octombrie, Ziua Mondială a Vederii este o inițiativă globală coordonată de Agenția Internațională pentru Prevenirea Orbirii (IAPB) și Organizația Mondială a Sănătății (OMS). Obiectivul central al acestei zile este să atragă atenția asupra unei realități dureroase: peste 80% din cazurile de pierdere a vederii la nivel mondial pot fi prevenite sau tratate dacă sunt depistate la timp. Sănătatea ochilor nu trebuie amânată până când apare o problemă evidentă, deoarece multe boli oculare grave evoluează fără niciun simptom în etapele lor de început.

Glaucomul, boala care nu doare, dar te lasă în întuneric

Glaucomul este a doua cauză de orbire la nivel mondial și una dintre cele mai periculoase afecțiuni ale ochilor. Motivul? În 90% din cazuri, boala progresează complet fără simptome în fazele incipiente. Fără durere, fără roșeață și fără tulburări vizuale evidente la început, nervul optic este distrus treptat din cauza presiunii crescute din interiorul ochiului.

Când pacientul începe să observe că nu mai vede bine în lateral (își pierde câmpul vizual periferic), boala este deja într-un stadiu avansat, iar leziunile sunt 100% ireversibile. Vederea pierdută din cauza glaucomului nu mai poate fi recuperată niciodată.

La nivel global, statisticile OMS arată că peste 76 de milioane de persoane trăiesc cu glaucom, iar numărul lor va depăși 111 milioane până în anul 2040.

În România, estimările medicale indică cifre îngrijorătoare, peste 500.000 de români suferă de glaucom și aproximativ 50% dintre aceștia (250.000 de persoane) nu au fost diagnosticați și nu urmează niciun tratament, pentru că nu au mers la un control preventiv. Tensiunea oculară crescută este principalul factor de risc și rămâne nedepistată la timp în absența unui consult oftalmologic de rutină.

Cercetările de anvergură publicate de OMS confirmă că subdiagnosticarea glaucomului este o problemă globală masivă, jumătate din cazurile din țările dezvoltate și până la 90% în regiunile defavorizate rămânând nedepistate până la apariția primelor pierderi ireversibile de vedere.

Alte afecțiuni grave care îți fură vederea: DMLV și complicațiile diabetului

Pe lângă glaucom, alte boli oculare severe progresează tăcut și afectează grav calitatea vieții. Degenerescența Maculară Legată de Vârstă (DMLV) afectează macula (zona centrală a retinei care ne permite să citim, să recunoaștem fețe și să vedem detaliile fine). Aceasta se prezintă sub două forme distincte:

  • Forma uscată (atrofică): Cea mai frecventă, cu o evoluție mai lentă.
  • Forma neovasculară (umedă): Mai rară, dar mult mai agresivă, caracterizată printr-o progresie rapidă a pierderii vederii din cauza formării unor vase de sânge anormale sub retină.

În cazul DMLV, aproximativ 25,3% dintre persoanele cu vârsta de peste 60 de ani prezintă o formă timpurie sau intermediară, iar forma timpurie nu produce, de regulă, simptome

Retinopatia diabetică și Edemul Macular Diabetic sunt complicații microvasculare majore ale diabetului zaharat. Vasele mici de sânge din retină devin vulnerabile și se pot bloca sau pot pierde lichid, ducând la hemoragii și la acumularea de fluid în maculă (edem), procese care afectează grav vederea înainte ca pacientul să observe primele simptome.

În Regiunea Europeană a OMS, retinopatia diabetică afectează aproximativ 950.000 de persoane și reprezintă o cauză importantă de orbire. În România, aproximativ 1,32 milioane de adulți trăiesc cu diabet, iar 21,4% dintre aceștia sunt estimați ca fiind nediagnosticați.

Oftalmologii spun că există tratamente, dar diagnosticul vine adesea prea târziu

Evoluția chirurgiei și a terapiilor moderne oferă speranțe mari, însă principala problemă rămâne prezentarea târzie la medic. În România se estimează între 500.000 și 600.000 de persoane afectate de degenerescența maculară, dar absența unui registru național de pacienți îngreunează monitorizarea. Prof. univ. dr. Horia Stanca, șeful Secției Clinice de Oftalmologie din cadrul Spitalului Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”, a subliniat: „În România putem trata cu succes, la standardele cele mai înalte, pacienții cu afectare oculară diabetică.”

Specialistul atrage însă atenția că pacienții tind să pună primele semne de deteriorare a vederii pe seama înaintării în vârstă și amână vizita la cabinet:„Nu este doar a vârstnicului foarte înaintat, cum se credea în trecut.”

Obiceiul toxic care îți distruge ochii: Ce se întâmplă când fumezi

Aproximativ 1 din 3 români fumează, iar efectele asupra plămânilor sau inimii sunt bine cunoscute. Totuși, fumatul este un inamic tăcut și direct al sănătății oculare. Fumul de țigară conține mii de substanțe chimice care favorizează stresul oxidativ, inflamația și afectarea circulației sanguine, degradând treptat retina, cristalinul și nervul optic.

Medicii de la Spitalul de Oftalmologie InfoSan semnalează că fumatul agravează direct anumite afecțiuni oculare:

  • Glaucom: Fumatul produce vasoconstricție și reduce aportul de oxigen către structurile oculare, accentuând deteriorarea nervului optic.
  • DMLV: Fumatul este cel mai important factor de risc modificabil pentru degenerescența maculară, continuarea fumatului fiind un risc major pentru cine are deja boala.
  • Retinopatie diabetică: Afectează suplimentar sistemul vascular vulnerabil al diabeticilor, crescând riscul de hemoragii și pierdere rapidă a vederii.
  • Cataractă: Stresul oxidativ provoacă opacifierea cristalinului, determinând vedere încețoșată și dificultăți la condusul pe timp de noapte.

Substanțe din casă care agresează vederea și ne provoacă usturimi de ochi

Disconfortul ocular nu vine doar din boli interne sau din fumat, ci și din mediul aparent sigur al propriei noastre case. Detergenții puternici, odorizantele sintetice de cameră, spray-urile de curățat, parfumurile tari și produsele pe bază de amoniac sau clor eliberează compuși organici volatili (VOC) care irită grav suprafața ochiului. Atunci când uscăciunea și usturimea devin constante în locuință, mediul toxic afectează filmul lacrimal protector.

Prăfuirea excesivă, sistemele de aer condiționat necurățate și substanțele chimice din produsele de curățenie de zi cu zi contribuie la inflamații cronice de suprafață și accentuează sindromul de ochi uscat, mascând uneori debutul unor afecțiuni oculare mai profunde.

Ce poți face pentru sănătatea ochilor tăi

Grijile pentru vedere nu trebuie să apară doar atunci când simțim că nu mai vedem bine. Medicii recomandă o serie de măsuri preventive simple, dar cu efect major pe termen lung:

  1. Efectuează controale anuale de rutină: Chiar dacă nu ai simptome, tensiunea oculară și starea retinei trebuie verificate periodic.
  2. Renunță la fumat: Este cel mai important pas modificabil pentru a opri degradarea vasculară din spatele ochiului.
  3. Aerisește locuința și evită chimicalele agresive: Înlocuiește produsele de curățare extrem de parfumate sau volatile cu soluții ecologice și evită expunerea directă la spray-uri și odorizante.
  4. Protejează-ți ochii de lumina albastră și de razele UV: Folosește ochelari de soare cu filtru UV adecvat și pauze regulate la fiecare 20 de minute de lucru în fața ecranelor.
  5. Menține sub control bolile cronice: Un nivel stabil al glicemiei și o tensiune arterială optimă protejează vasele fine de sânge de la nivelul retinei.

Controlul de 10 minute care îți salvează vederea

Vestea bună este că majoritatea acestor afecțiuni pot fi oprite din evoluție dacă sunt depistate la timp. Un consult oftalmologic complet este rapid, nedureros și include:

  1. Măsurarea tensiunii oculare (tonometrie).
  2. Examinarea nervului optic și a retinei (oftalmoscopie / tomografie de pol posterior - OCT).
  3. Testarea câmpului vizual (perimetrie).

Dincolo de orbire: Libertatea de a merge din nou singur pe stradă

Când prevenția eșuează sau bolile genetice își spun cuvântul, viața se schimbă radical. Este și povestea Silviei Stenea, diagnosticată de tânără cu retinopatie pigmentară, o boală degenerativă care i-a redus treptat vederea de la o independență totală până la o percepție de doar 0,0001% în prezent. Rămasă nevăzătoare de la vârsta de 24 de ani, Silvia a fost nevoită să învețe să navigheze o lume construită exclusiv pentru văzători. Deși folosește bastonul alb și uneori câinele ghid al surorii sale – care se confruntă cu aceeași afecțiune severă –, ea mărturisește că niciunul nu îi oferă o siguranță deplină în fața obstacolelor imprevizibile de pe străzi: crengi netăiate, mașini parcate pe trotuar sau gropi nesemnalizate.

Speranța pentru mii de persoane aflate în situația Silviei vine astăzi din zona tehnologiei. Primii ochelari inteligenți din lume dedicați nevăzătorilor, creați de cercetători pentru a procesa mediul înconjurător prin inteligență artificială și senzori haptici, promit să ofere independența pierdută. Fiind mai accesibili și mai ieftini decât dresarea unui câine ghid, peste 1.500 de persoane cu deficiențe severe de vedere s-au înscris deja pe listele de așteptare din România pentru a primi gratuit astfel de ochelari, inventați de un român. Povestea Silviei rămâne însă un semnal de alarmă dureros pentru fiecare dintre noi: vederea este un dar fragil, iar controalele preventive de rutină reprezintă singura barieră care ne poate proteja de un viitor trăit în întuneric.

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Tags: boli medici medicamente
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