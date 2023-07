„Este totul în regulă și vizavi de copii, și vizavi de viața personală. Nu ascund pe nimeni. Noi mergem peste tot împreună, nu este nicio problemă. Dar una e să ascunzi și una este ca, ostentativ, să dorești să apară”, a declarat Cătălin Crișan la Antena Stars, potrivit Spynews.

Cătălin Crișanare trei copii, iar cu toți are o relație perfectă. Daria, Raris și Lara vorbesc des cu tatăl lor, chiar dacă între el și Daria au existat momente în care relația s-a răcit.

„Mărturisesc că nu i-am cerut sfatul, deși ar fi trebuit cu siguranță. În general, mama a fost lângă mine, pentru că eu am vrut să fie ea, pentru că e fată. (…) Suntem două caractere foarte puternice. Nu o spun ca să-l pun într-o lumină proastă”, a declarat Daria, la Antena Stars.

Raris, fiul lui Cătălin Crișan, s-a lansat în muzică

Raris a moștenit talentul tatălui său la muzică și a lansat prima lui melodie. De la eveniment a lipsit chiar Cătălin Crișan, însă tânărul a fost susținut de prieteni și de mama lui.

Lucia Bubulac, fosta soție a celebrului artist, a fost să își susțină copilul la lansarea primei sale melodii. Raris a moștenit talentul tatălui său și vrea să-l depășească pe plan profesional. Prima melodie lansată de Raris, în vârstă de 19 ani, se numește „I Used To Fall In Love”.

„Sunt foarte fericită că Raris are un proiect atât de ambițios și este foarte determinat să aducă un suflu nou în muzica de gen. La vârsta lui, motivația este foarte puternică și generează acea energie care poate rupe orice bariere.

L-am susținut în acest proiect și emoțional și financiar, pentru că și eu cred în visul lui. Așa voi face și pentru Daria, atunci când va avea nevoie”, a precizat Lucia Bubulac, fosta soție a lui Cătălin Crișan, pentru Fanatik.

