Toamna a venit cu schimbări importante în televiziune: Cătălin Măruță a înlocuit-o pe Denise Rifai la „Furnicuțele”, emisiune difuzată de Antena 1. Asta după ce în primăvară prezentatorul rămăsese fără „La Măruță”, show-ul lui de la PRO TV.

După ce s-a mutat de la PRO TV la Antena 1, Cătălin Măruță a stat de vorbă cu Libertatea despre schimbarea care a avut loc în cariera lui.

„A fost o perioadă în care am înțeles ce înseamnă noul format, după care am avut, cred că o emisiune sau două emisiuni pentru a înțelege dinamica show-ului, cum se desfășoară jocurile, cum se desfășoară lucrarea de control, cum le aud pe Furnicuțe... Chestii tehnice! Dar cred că a fost mai mult decât suficient ca să înțeleg ce se întâmplă aici. Și, făcând televiziunea de atâta timp, dacă e un format care îți place, dacă e un format pe care îl înțelegi, nu ai nevoie de multe probe.

Niciodată meseria asta nu poți să o faci ca și cum ai merge la fabrică și, indiferent de ce se întâmplă, să spui: a mai trecut încă o zi de muncă. Este o meserie pe care, dacă nu o faci din suflet, se simte. Și se simte, pentru că noi avem o vorbă în televiziune: trebuie să treci sticla. Iar sticla o treci atunci când faci ceea ce-ți place și când poți să transmiți lucrurile astea celor de acasă”, a spus Cătălin Măruță în exclusivitate pentru Libertatea.

Întrebat dacă ar schimba ceva la trecutul său, prezentatorul de la Antena 1 a afirmat că nu îi pare rău de nicio perioadă din cariera sau din viața lui, astfel că ar merge fix pe același drum, deoarece a luat deciziile exact așa cum a simțit.

„Nu! Eu sunt astăzi cine și ce sunt, pentru că am făcut toate lucrurile în viață niciodată gândindu-mă că asta dă bine la televizor, că trebuie să fac asta pentru că asta contează. Cred că dacă faci lucrurile așa cum ești tu, nu are de ce să-ți pară rău. Trebuie să faci efectiv lucrurile așa cum le simți, să faci lucrurile care-ți plac!

Eu am plecat de la Târgu Jiu când lucram la Radio Târgu Jiu, pentru că-mi doream să fac radio. Eu ascultam Radio România Actualități în clasa 10-a și era o emisiune, Clubul Adolescenților la radio și o ascultam și, după ce se termina emisiunea, îmi închideam în cameră becul și ascultam și îmi făceam și eu o emisiune. Apoi am făcut radio, am făcut televiziunea, am făcut lucruri care mi-au plăcut. Niciodată n-aș schimba”, a adăugat Cătălin Măruță.

Și, pentru că ne-a vorbit despre începuturile lui din radio, înainte de a face trecerea către televiziune, am fost curioși să aflăm dacă fostul prezentator de la PRO TV s-ar întoarce în radio.