Frasinul contelui Rhédey, de 245 de ani, a fost tăiat chiar după ce Primăria Oradea l-a declarat monument al orașului

Frasinul contelui Rhédey, un arbore de 245 de ani, din Oradea, a fost tăiat de echipele de intervenție, la scurt timp după ce aceeași administrație locală îl inclusese pe lista oficială a arborilor protejați ca monumente ale orașului.

O decizie administrativă a stârnit un val de nemulțumire și indignare în comunitatea locală din Oradea. Municipalitatea a tăiat recent unul dintre cei mai vechi și impunători arbori ai orașului, un frasin secular a cărui vârstă era estimată la aproape 250 de ani.

Arborele monumental, care a supraviețuit mai multor secole și transformări urbane, a fost doborât de echipele de intervenție ale primăriei.

„Frasinul secular situat pe Calea Matei Basarab a fost tăiat în perioada 12-13 mai, deoarece era complet uscat. Deși frasinul fusese inclus pe traseul propus al arborilor remarcabili din municipiu, constatarea uscării complete a impus îndepărtarea acestuia”, a transmis Primăria pentru Bihoreanul.

Copacul, un frasin de câmp, un simbol al orașului, era amplasat în scuarul verde de pe Calea Matei Basarab, în fața Liceului Sportiv, de aproape 250 de ani.

Potrivit autorităților locale care au întocmit Masterplanul arboricol din Oradea, acesta era al doilea cel mai bătrân arbore din oraș, cu o vârstă estimată de 245 de ani.

În momentul evaluării, copacul avea o înălțime de 22 de metri, un diametru al coroanei de 17 metri și o circumferință a tulpinii de 490 cm. Deoarece nu arăta a fi găunos și nu era nici în pericol de prăbușire, a fost încadrat într-un grad mediu de risc.

Deoarece Legea privind protecția arborilor remarcabili (97/2023), care prevede că cei care au peste 160 de ani nu pot fi tăiați decât dacă se dezrădăcinează natural sau se usucă de tot, Primăria a luat în calcul amenajarea unui traseu pietonal ecologic, pentru localnici și turiști.

17 arbori din centrul orașului urmau să fie incluși pe acest itinerar. Pe listă se afla și frasinul din fosta grădină Rhédey, donată orașului de contele Rhédey Lajos. Nobilul născut în 1761, în Ungaria, a venit la Oradea în 1791. Însă, la scurt timp după aceste planuri, Primăria a decis să taie copacul.