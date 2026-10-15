Cum a apărut Roxana Hulpe alături de Rareș Cojoc în sala de dans: „Avem o lună la dispoziție!”

Roxana Hulpe, știrista de la Pro TV, a publicat pe rețelele de socializare imagini din sala de dans alături de campionii Rareș Cojoc și Andreea Matei. Nu e vorba de vreun interviu, ci chiar vedeta TV a executat un dans alături de fostul soț al Andreei Popescu.

Roxana Hulpe a mărturisit că un antrenament a fost suficient pentru a înțelege complexitatea și nivelul de performanță din acest domeniu.

„Am ajuns să pășesc în ritmul muzicii cu cei mai mari dansatori ai lumii! Wooooow! Sunt jurnalist, iar ei cei mai buni din lume la dans sportiv - campioni mondiali și europeni la categoria standard adulți. Iar aici e rezultatul celor 45 de minute din viața mea pe care le-am petrecut învățând să dansez. Și nu orice. Și nu cu oricine”, a împărtășit Roxana Hulpe pe rețelele de socializare.

Roxana Hulpe și-a rezervat o lună pentru pregătiri

Experiența din sala de dans nu se oprește însă la un singur antrenament. Vedeta Pro TV a dezvăluit că pregătește o surpriză, care va necesita pregătire intensă pe parcursul următoarelor săptămâni, având un termen stabilit.

Impresionată de rigoarea și talentul celor doi campioni la dans sportiv, Roxana Hulpe a adus cuvinte de laudă la adresa lor.

„E o provocare, avem o lună la dispoziție și sper să-mi iasă această surpriză la care m-am gândit să o pregătesc pentru voi. Andreea Matei și Rareș Cojoc, sunteți din alt UNIVERS!”, a mai transmis prezentatoarea TV.

Proiectul misterios va fi dezvăluit complet la finalul perioadei de pregătire, timp în care Roxana Hulpe va continua antrenamentele pentru a stăpâni pașii de dans sportiv.

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