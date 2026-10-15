Ce spune Nicușor Dan despre un guvern cu puteri depline, de săptămâna viitoare: „Vorbim de acorduri politice”

Președintele Nicușor Dan a declarat că este optimist în privința formării unui guvern cu puteri depline, după discuțiile politice dintre partide și premierul desemnat, Luca Niculescu. Declarațiile au fost făcute joi, la Bruxelles, unde șeful statului a avut și o întâlnire cu premierul interimar Ilie Bolojan.

Ce a răspuns Nicușor Dan când a fost întrebat dacă vom avea un guvern cu puteri depline

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că este optimist în privinţa formării unui guvern cu puteri depline, după ce partidele au început discuţii politice cu premierul desemnat, Luca Niculescu.

Întrebat la Bruxelles dacă România va avea un guvern funcțional de săptămâna viitoare, preşedintele a subliniat că dialogul dintre partide este unul promiţător.

„Eu cred că demersurile partidelor sunt extrem de serioase. Adică, e prima oară când vorbim de acorduri politice cu prim-ministrul desemnat, eu cred că ne îndreptăm către votarea de către Parlament a unui guvern”, a spus președintele, în timpul conferinței de presă de la Bruxelles.

Nicușor Dan a vorbit și despre întâlnirea cu Ilie Bolojan de la Bruxelles

Tot la Bruxelles, Nicuşor Dan a avut o întâlnire cu premierul interimar Ilie Bolojan. „A fost o întâlnire la 11 seara, absolut cordială, relaxată şi în care subiectele au fost atinse, dar nu negociate, tranzacţionate”, a explicat şeful statului.

Luca Niculescu, așteptat să depună lista de miniștri și programul de guvernare în Parlament

Premierul desemnat Luca Niculescu urmează să depună joi, 15 octombrie 2026, la Parlament, lista miniştrilor propuşi şi Programul de guvernare, marcând începutul procedurilor de învestire a noului Guvern.

Luca Niculescu a evitat să dezvăluie componenţa finală a Guvernului, precizând anterior că analizează trei opţiuni: un guvern politic, unul tehnocrat sau o variantă hibridă, care să includă atât politicieni, cât şi specialişti.

Decizia PSD de a intra la guvernare a eliminat însă varianta unui guvern tehnocrat. „Partidul Social Democrat a luat decizia de a fi parte a soluţiei pentru ieşirea din acest blocaj naţional. Consiliul Politic Naţional a dat undă verde intrării PSD la guvernare deoarece priorităţile solicitate de Partidul Social Democrat se regăsesc în programul de guvernare al viitorului cabinet Niculescu”, a declarat miercuri seară preşedintele PSD, Sorin Grindeanu.

Miniștrii PSD propuși pentru Guvernul Luca Niculescu

PSD va avea 11 portofolii în noua configurație guvernamentală, iar lista miniștrilor săi a fost definitivată în cadrul ședinței de miercuri de la Vila Lac. Conform informațiilor obținute de Libertatea.ro, aceștia sunt:

Viceprim-ministru și ministru al afacerilor interne: Marian Neacșu

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale: Florin Barbu

Ministrul sănătății: Alexandru Rogobete

Ministrul muncii: Florin Manole

Ministrul economiei: Daniel Zamfir

Ministrul justiției: Radu Marinescu

Ministrul dezvoltării: Alexandru Stoica

Ministrul transporturilor: Ovidiu Popa

Ministrul mediului, apelor și pădurilor: Natalia Intotero

Ministrul investițiilor și proiectelor europene: Mihai Ghigiu

Ministrul apărării naționale: Radu Oprea

Celelalte șase ministere vor fi conduse de tehnocrați, portofoliile fiind Externe, Energie, Cultură, Educație, Finanțe și un nou minister dedicat Inteligenței Artificiale.

Criza politică a blocat România timp de cinci luni

România traversează o criză politică prelungită, care a început pe 20 aprilie 2026, atunci când PSD a retras sprijinul politic acordat premierului PNL, Ilie Bolojan. La doar trei zile distanță, pe 23 aprilie, miniștrii PSD și-au depus demisiile, iar pe 5 mai, moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR a dus la căderea Guvernului Bolojan, după doar 11 luni de mandat.

De atunci, președintele Nicușor Dan a încercat de trei ori să numească un nou premier, dar fără succes. Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan au fost respinși de Parlament, iar țara a rămas fără un guvern funcțional, în ciuda consultărilor repetate de la Palatul Cotroceni.