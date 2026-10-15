Ilie Bolojan avertizează că votul pentru Guvernul Niculescu ar putea costa PNL „nu doar politic, ci și personal”

Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis joi, pe pagina sa de Facebook, primul mesaj privind dilema în care se află Partidul Național Liberal în fața votului de învestire a noului executiv condus de Luca Niculescu, subliniind că evitarea unui cost de imagine nu poate prevala în fața stabilității țării.

Votul pentru revenirea PSD la guvernare: prețul politic pe care liberalii sunt dispuși să îl plătească

Bolojan a explicat că, deși refuzul ar fi fost calea cea mai facilă din punct de vedere electoral, liberalii iau în calcul deblocarea situației după cinci luni de criză politică profundă: „Responsabilitatea reală nu este o formulă de discurs, ci măsura lucrurilor pe care le faci atunci când ești pus în situația să plătești un preț. Iar pentru Partidul Național Liberal, un vot pentru învestirea Guvernului Niculescu, adică pentru revenirea PSD la guvernare cu nume de la care nu ai așteptări, ar putea să ne coste nu doar politic, ci și personal.”

Pericolul unui colaps bugetar și sanitar forțează deblocarea crizei politice prelungite

Justificarea unei eventuale susțineri parlamentare rezidă în degradarea accelerată a situației economice și administrative, lipsa unui cabinet cu puteri depline blocând rectificarea bugetară și amplificând costurile de finanțare ale statului.

Efectele acestui blocaj prelungit au atins deja un punct critic în sistemul medical: „Fără o rectificare bugetară rapidă, mai multe domenii esențiale nu vor mai funcționa, în frunte cu sănătatea. Din vară, pentru că nu le-au fost alocate sumele necesare, o parte din unitățile de primiri urgențe nu mai aveau bani pentru funcționare. S-au relocat sume în interiorul bugetului Ministerului Sănătății, dar s-a ajuns la limita acestora.” Fără măsuri urgente, riscul de țară crește, iar accesul la împrumuturi externe se deteriorează vertiginos.

Condițiile stricte ale acordului cu premierul desemnat și refuzul de a reface coaliția

PNL urmează să ia o decizie definitivă la sfârșitul săptămânii, însă grupurile parlamentare au recomandat condiționarea votului de un document asumat formal până în primăvara anului 2027, axat exclusiv pe priorități bugetare, transparență și reguli democratice, cu rezerva depunerii unei moțiuni de cenzură dacă termenii sunt încălcați.

Bolojan a subliniat că nu este vorba despre o reconciliere politică: „Așadar, nu refacem coaliția și nu vom acorda în niciun caz o susținere necondiționată pentru învestitură. Votul nu va fi unul de încredere. Votul va fi pentru ieșirea dintr-o criză lungă pe care România nu și-o mai permite.” Responsabilitatea formării echipei guvernamentale și a strângerii majorității rămâne, conform liderului liberal, în sarcina exclusivă a premierului desemnat.

Trecerea liberalilor în opoziție și miza evitării unui blocaj total al României