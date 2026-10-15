Arestată de comuniști, devenită regina misterului. Scriitoarea căreia destinul i-a rezervat o răsturnare spectaculoasă!

Înainte să inventeze crime aparent perfecte și personaje care îi păcăleau pe toți, Rodica Ojog-Brașoveanu a cunoscut mecanismele unui sistem care îi putea schimba viața peste noapte. A fost exmatriculată, arestată și trimisă să muncească într-o fabrică. Mai târziu, avea să transforme capacitatea de a observa oamenii într-o carieră literară impresionantă.

În 1956, viitorul Rodicăi Ojog-Brașoveanu nu semăna deloc cu cel al unei scriitoare celebre.

Studentă la Drept în București și provenită dintr-o familie de intelectuali, tânăra a fost prinsă în vârtejul represiunii politice din România comunistă.

Tatăl său, Victor Ojog, fost deputat liberal și avocat, fusese arestat de mai multe ori. În același an, Rodica a fost exmatriculată și arestată, fiind acuzată de solidarizare cu susținătorii revoluției anticomuniste din Ungaria.

Pentru o tânără care crescuse cu ambiții intelectuale, lovitura a fost devastatoare. În locul amfiteatrelor universitare, a ajuns muncitoare la fabrica de medicamente Galenica. Departe de drumul profesional pe care și-l imaginase, a fost nevoită să o ia de la capăt.

Agatha Christie a României

Reabilitarea a venit abia în 1962. Rodica și-a reluat studiile la Iași, a absolvit Dreptul în 1967 și a început să profeseze ca avocată. Părea că își recuperase, în sfârșit, drumul întrerupt de istorie.

Dar adevărata ei carieră avea să înceapă într-un domeniu la care puțini s-ar fi așteptat: literatura polițistă.

În 1971, a publicat romanul „Moartea semnează indescifrabil”. Succesul cărții a deschis drumul unei opere în care suspansul, umorul și psihologia personajelor se împletesc într-o formulă inconfundabilă.

A renunțat la avocatură și s-a dedicat scrisului, devenind autoarea pe care generații de cititori aveau să o numească „Agatha Christie a României”.

„Un roman poliţist e mai greu de scris decât unul obişnuit. El presupune, fireşte, calitatea condeiului, dar trebuie să aibă o structură de beton armat, o acţiune bine închegată, în care totul să se desfăşoare după un dozaj subtil, să aibă un crescendo al naraţiunii, înlănţuirea faptelor să conducă la un final logic”, spunea scriitoarea într-un interviu din 1990, în revista „Femeia”.

Nu suporta pisicile, dar a făcut celebru un motan

Rodica Ojog-Brașoveanu a creat personaje care au rămas în memoria cititorilor. Unul dintre ele este motanul Mirciulică, companionul excentricei Melania Lupu. Paradoxul? Scriitoarea nu suporta pisicile!

Melania Lupu este o bătrânică aparent inofensivă, cu o inteligență surprinzătoare și un talent aparte de a-i deruta pe cei din jur. Alături de ea, motanul Mirciulică pare să fie confidentul perfect, partenerul unor conversații neobișnuite și martorul unor întâmplări pline de umor.

Rodica Ojog-Brașoveanu

În spatele acestei relații literare se ascunde însă un detaliu neașteptat din viața autoarei. În volumul său de amintiri, nepoata scriitoarei, Mădălina Ojog-Pascu, dezvăluie că Rodica nu agrea pisicile.

„Ideea de a crea acest personaj, Melania, mi-a venit de la filmul american Aeroportul. În acea peliculă apărea o bătrânică ce înșela vigilența tuturor echipelor de polițiști din aeroport și reușea să călătorească cu avionul fără bilet. Apoi se războia cu Mafia și cu bandele de gangsteri. Așa s-a născut personajul Melania din romanele mele”, dezvăluia scriitoarea într-un interviu dat în 1997.

Și continua: „De fapt, pe bătrânica Melania n-o prind detectivii, ci o dă de gol chiar motanul ei iubit. Am primit chiar și observații pe vremea lui Ceaușescu: niște șefi au strâmbat din nas pentru că pe criminală n-o descopereau milițienii, ci un pisoi. Pesemne că nu se putea ca motanul să fie mai deștept decât ofițerii”.

Întreaga operă a Rodicăi Ojog-Brașoveanu pe colectii.libertatea.ro

Contradicția spune multe despre imaginația scriitoarei. Talentul ei nu consta doar în inventarea unor crime complicate și a unor anchete pline de suspans, ci și în capacitatea de a da viață unor personaje cu gesturi și obiceiuri inconfundabile.

Cu experiența avocaturii în spate, autoarea a știut să observe oamenii și să transforme comportamentele lor în material literar. În romanele sale, umorul și inteligența se împletesc cu misterul, iar personajele aparent banale pot ascunde surprize la fiecare pagină.

Pe colectii.libertatea.ro, puteți descoperi întreaga operă a Rodicăi Ojog-Brașoveanu, reunită într-o colecție de 38 de volume, și puteți primi noile apariții direct acasă.

Întreaga operă a Rodicăi Ojog-Brașoveanu pe colectii.libertatea.ro

Fiecare roman propune intrigi atent construite, enigme și răsturnări de situație, într-un univers populat de personaje îndrăgite, precum Melania Lupu, Minerva Tutovan, logofătul Andronic și maiorul Cristescu.

Aceasta dezvăluia că a scris „numai cu pixul, la orice oră! Îmi fac mai întâi planul pe scene. Când mă apuc de scris cel puțin un sfert din carte mi-e clar definit în minte”.

„Eu caut să-i fac simpatici pe infractori, altfel n-ar fi interesanți. Așa că, uneori, îmi pare rău când îi prind polițiștii. Îi fac pe criminali agreabili, pentru ca cititorul să nu bănuiască încă de la prima pagină cine este făptașul. Romanele mele polițiste adoptă stilul Agathei Christie, în care enigma este pe primul plan, nu acțiunea de prindere a infractorului, pe care cititorul îl descoperă încă de la început”, spunea Rodica Ojog-Brașoveanu, într-un interviu din 1997, în Jurnalul Național.

38 de volume de colecție pentru iubitorii literaturii polițiste

Rodica Ojog-Brașoveanu a murit la București, în 2002, lăsând în urmă zeci de romane și personaje care continuă să fascineze generații de cititori.

Primul volum al colecției Libertatea a apărut pe 25 septembrie 2026, iar ultimul este programat pentru 25 februarie 2028.

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