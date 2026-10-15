În urmă cu mai mulți ani, pe când lucrau la Antena 1, Cristina Șișcanu, reporter la acea vreme, și Mădălin Ionescu, prezentator al emisiunii „Acces Direct”, începeau o relație.

Prezentatorul era în proces de divorț, iar el și Cristina Șișcanu au fost dați afară de la Antena 1, motivul invocat fiind controversa din jurul relației lor.

Invitată recent în emisiunea „În oglindă”, difuzată la Kanal D2 și prezentată de Mihai Ghiță, Cristina Șișcanu a vorbit deschis despre concedierea de la Antena 1 din anul 2010.

Vedeta a precizat că o persoană influentă din Antena 1, care acum nu mai lucrează în televiziune, a luat decizia la acea vreme.

„Mai întâi m-au dat pe mine afară. Eu exact cu două săptămâni înainte sau cu trei săptămâni înainte, filmasem... Eu de la statut de reporter voiam să devin prezentator TV. Eram într-o ascensiune puternică... Filmasem un episod pilot care fusese acceptat, să fac Acces Monden. Pentru că emisiunea mergea atât de bine, încât ei voiau să mai facă o ediție în weekend. Bun, am filmat episodul pilot... A fost acceptat! Și deja se făcea un fel de preproducție.

În acel moment începe relația mea cu Mădălin... S-a întâmplat imediat. Noi am început relația la Viena, practic. Noi nu am avut nimic, noi nu ne-am văzut, noi nu am ieșit... Noi nu am ieșit, ne-am văzut doar în redacție și ne-am dus la Viena. Acolo a început relația noastră. Nici nu știu dacă apucasem să ne pupăm, vorba aceea...

Ne-am întors de la Viena și un personaj, care acum nu mai există în televiziune, avea pe atunci o funcție importantă, m-a chemat și mi-a zis: «Te dau afară». Și mi-a zis: «Nu din cauză că ai început o relație cu Mădălin»”, a spus Cristina Șișcanu în fața lui Mihai Ghiță.

Actuala soție a lui Mădălin Ionescu a precizat că persoana care i-a dat afară de la Antena 1 i-a făcut avansuri, însă ea le-a refuzat.

„Acea persoană a zis la un moment dat... Voia să mă conducă acasă de mai multe ori a vrut, cu mașina. Și m-a condus o dată acasă... Nu vreau să zic mai mult, că se înțelege. Și îmi zice: «Nu o să-ți spun niciodată de ce te-am dat afară»! Zic: «Să fii sănătos»! Ne așteptam ca Mădălin să fie concediat. El a zis... Din cauza acestui personaj! Și nu mai era doar chestia de public și așa. Dar era o chestie personală. Pentru că a fost ales Mădălin și nu a fost el”, a mai afirmat Cristina Șișcanu în emisiunea „În oglindă”.