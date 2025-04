Jojo și Paul Ipate s-au căsătorit în urmă cu doi ani, eveniment la care actrița a purtat mai multe rochii de mireasă. Recunoaște că îi plac rochiile albe, indiferent dacă sunt sau nu de mireasă și că, dacă ar putea, ar sărbători aniversarea nunții lor în fiecare an. „Eu le-aș sărbători dacă s-ar putea. Nu prea crede Paul în ele, dar eu le-aș sărbători, mai ales că mie îmi plac rochiile albe. Nu aș avea nicio problemă să ne reînnoim jurămintele an de an, dar pentru bărbați ar fi superobositor toată treaba asta”, ne-a declarat Jojo, care se bucură că micuța Zora, fiica ei, are aceeași pasiune pentru rochiile de prințesă. „Zora nu m-a văzut, dar știe că o să mă îmbrac în mireasă. Știe afișul cum arată, știe întreaga poveste, că sunt mireasă pe afiș, și știe că în seara asta mă îmbrac în mireasă. E foarte încântată că na, ca orice fetiță, iubește rochii și mai ales rochiile de mireasă”.

Din fericire, Paul Ipate se bucură că fiica lor, Zora, în vârstă de 8 ani, se mai bucură de jocurile copilăriei și nu pune atât de mult accent pe rochii, accesorii și mai ales produse de machiaj, cum deja o fac multe dintre fetele de vârsta ei. „De mult se probează cu hainele. La școală se dă cu parfum, are parfumurile ei, le-a primit de ziua ei, dar nu se dă cu machiaj. E încă la stadiul în care îi place să se machieze pisică. Ceea ce este bine deocamdată, încă suntem la zona aceea de copilărie mică. Să zicem că își mai dă cu gloss din când în când, nu neapărat ruj”, ne-a mai spus Jojo.

Jojo Cătălina Grama îmbracă rochia de mireasă în cea mai recentă piesă a ei

Până să-l convingă pe Paul Ipate să îmbrace în fiecare an costumul de mire și ea rochia de mireasă pentru a sărbători aniversarea nunții lor, Jojo se bucură că îmbracă rochia de mireasă pentru spectacolul „Mireasă fără voie”, pe care îl pune în scenă alături de Carmen Tănase, Irina Antonie, Andrei Mateiu și Doru Bem. „Întotdeauna am emoții, dar am emoții bune și constructive. Abia așteptam seara asta pentru că este pentru prima dată când veniți la un proiect care îmi aparține în totalitate. Este pentru prima dată când vorbesc despre un lucru pe care l-am gândit de la un capăt la celălalt. Suntem în discuții cu spectacolul și pentru alte orașe, dar deocamdată o să jucăm pe 9 mai la Ploiești și un altul pe 11 mai la Sala Luceafărul, dar cel mai lung turneu va fi cel din toamnă, pentru că atunci va reîncepe stagiunea”, ne-a explicat actrița. În piesă, Jojo o interpretează pe Mara Mureș, a cărei mamă, Carmen Tănase, încearcă să o vadă cât mai repede la casa ei și încearcă să-i găsească un iubit. „Regia este semnată de Andrei Mateiu, dar de fiecare dată, dacă venim cu o idee el este foarte deschis. Este un om foarte calm și foarte drăguț. Normal că mi-am pus amprenta pe partea creativă pentru că de aceea ne-am apucat de treaba asta, dar noi funcționăm foarte bine împreună. Ne completăm minunat și de aceea, zic eu, ne-a și ieșit așa de frumos. Lucrasem deja în Clanul cu pistoalele și nu a mai fost nevoie de documentare, o aveam făcută de acolo, dar din gașca ailaltă, gașca de băieți mai răi”, a completat amuzată Jojo, pentru Libertatea.

Nu este nevoie de un exercițiu de imaginație pentru a anticipa scenariul piesei, mai ales că, de-a lungul vieții, multe persoane au fost pețite fără voia lor de familie sau de diverse persoane. Dacă în piesă, Carmen Tănase joacă rol de pețitor nonconformist, care „livrează” dragoste prin metode complet neconvenționale, în viața reală, Jojo a fost pețită și de propria mamă. „Nu s-a întâmplat foarte des. La un moment dat, mama, în tinerețile ei și ale mele, când eram în liceu, avea o prietenă foarte bună. Știi cum este cu prietenele foarte bune, că acum sunt și eu mamă și oarecum înțeleg, și cred că o să am astfel de apucături. Dar este o nebunie pentru că niciodată băiatul prietenei cele mai bune nu o să fie cu fiica ta. Cam așa a gândit mama la un moment dat, dar nu s-a adeverit. Eu deocamdată nu mi-am făcut nicio cuscră. Nici nu vreau să mă gândesc la asta încă, dar sunt convinsă că pe viitor o să-mi vină câteva idei”, a mai completat amuzată Cătălina Grama pentru Libertatea.

