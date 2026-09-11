Potrivit datelor publicate pe platforma SEAP și analizate de g4media.ro, Aeroportul Internațional Traian Vuia din Timișoara va plăti pentru utilizarea a două limuzine de lux o sumă care depășește întregul profit net înregistrat de aeroport în cursul anului precedent.

Contract atribuit la doar câteva ore de la publicarea în SEAP

Suma totală prevăzută în contractul atribuit pe 9 septembrie este de 144.000 de lei pentru o perioadă de 12 luni. În baza acestei înțelegeri, aeroportul din Timișoara va avea la dispoziție un autoturism BMW 520d, pentru care va achita lunar 5.075 de lei fără TVA, și un Mercedes-Benz EQV, cu un cost lunar de 6.950 de lei fără TVA.

Contractul a fost atribuit societății SC MLS SRL la doar câteva ore de la publicarea anunțului de participare. Spre comparație, raportările financiare arată că Aeroportul Timișoara a înregistrat în anul 2025 un profit de puțin peste 127.000 de lei.

Abonament la contracte din bani publici de aproape 800.000 de lei

Achiziția actuală nu este un caz izolat, ci face parte dintr-o practică constantă. În luna mai, instituția a închiriat de la aceeași firmă din Timișoara două autoturisme electrice Volkswagen Up pentru Direcția Operațională, pentru suma de 63.600 de lei. Istoricul comercial dintre cele două entități arată că, în intervalul 2017 – 2026, Aeroportul Timișoara a atribuit firmei SC MLS SRL nu mai puțin de 13 contracte de închiriere auto, în valoare totală de aproape 800.000 de lei.

Firma furnizoare are ca acționari doi mediatizați oameni de afaceri locali, iar datele financiare pe anul 2025 indică o cifră de afaceri de 3,4 milioane de euro și o pierdere declarată de 800.000 de lei. În afara colaborării constante cu Aeroportul Timișoara, compania mai figurează cu un singur alt client din sfera instituțiilor publice, respectiv Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin, cu un contract semnat în 2021.

Explicațiile conducerii și diferențele față de alte aeroporturi din țară

Justificarea oficială din caietul de sarcini menționează că mașinile sunt destinate Compartimentului Protocol și Informații, având rolul de a asigura transportul delegațiilor oficiale și al persoanelor private care tranzitează Salonul Oficial. Reprezentanții aeroportului au susținut că autoturismele sunt folosite exclusiv la nevoie pentru astfel de servicii integrate de protocol.

Pe de altă parte, o analiză comparativă arată că alte aeroporturi din România nu apelează la astfel de servicii externalizate; de exemplu, purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale Aeroporturi București a confirmat pentru G4Media că Aeroportul Otopeni nu are mașini închiriate pentru protocol.

Conducerea interimară a Aeroportului Timișoara este asigurată din anul 2025 de Lucian Taropa. Despre acesta, Libertatea scria în noiembrie 2025, atunci când a rămas fără permis de conducere după ce a fost înregistrat la volanul Mercedesului închiriat de instituție rulând cu viteza de 144 km/h în județul Sălaj.