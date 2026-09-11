Unul dintre cele mai ambițioase și intens promovate proiecte energetice din România întâmpină probleme majore. Corpul de Control al prim-ministrului a finalizat o verificare la proiectul reactoarelor modulare mici (SMR) de la Doicești, județul Dâmbovița, iar concluziile inspectorilor guvernamentali indică o serie de nereguli în derularea procedurilor și gestionarea etapelor de pregătire.

Au fost descoperite numeroase probleme

Proiectul reactoarelor modulare mici (SMR) de la Doicești este prezentat drept viitorul independenței energetice a României, însă ultimele verificări efectuate de instituțiile statului scot la iveală probleme neașteptate.

Investiția din județul Dâmbovița a intrat în atenția Corpului de Control al prim-ministrului, iar inspectorii au identificat o serie de nereguli în derularea etapelor de pregătire ale acestui obiectiv strategic, potrivit Economedia.

Demersul energetic este dezvoltat în parteneriat egal, de 50%-50%, prin intermediul companiei de proiect RoPower, formată din societatea de stat Nuclearelectrica și partenerul privat Nova Power & Gas.

Proiectul se bazează pe tehnologia nucleară americană furnizată de compania NuScale și ar urma să beneficize de o finanțare masivă asigurată prin împrumuturi oferite de partenerii din Statele Unite ale Americii.

Printre cele mai importante deficiențe constatate se numără întârzierile masive în graficul de realizare a investiției, decalajele ajungând deja la aproape doi ani față de calendarul asumat inițial.

De asemenea, auditorii subliniază că alegerea amplasamentului fostei termocentrale de la Doicești s-a făcut în lipsa unei analize economice riguroase și fundamentate, care să demonstreze oportunitatea tehnică și financiară a terenului selectat.

Terenul fostei termocentrale ar fi fost vândut la preț speculativ

Un alt punct critic din raport vizează modul în care a fost structurată asocierea dintre compania de stat Nuclearelectrica și partenerul privat. Formarea societății de proiect RoPower s-a realizat fără derularea unor proceduri transparente de selecție competitive, fapt ce ridică semne de întrebare asupra modului în care au fost protejate interesele publice în această afacere strategică.

Documentele finale ale anchetei guvernamentale detaliază mecanismul prin care partenerul privat din proiect, compania Nova Power & Gas, ar fi reușit să vândă către societatea mixtă RoPower terenul fostei termocentrale de la Doicești la un preț speculativ, de 16 ori mai mare față de valoarea inițială de achiziție.

Nova Power & Gas respinge rezultatele controlului

Nova Power & Gas respinge rezultatele raportului Corpului de Control privind proiectul de la Doicești și susține că tranzacția prin care amplasamentul a fost vândut către compania de proiect RoPower este „integral reversibilă”, astfel încât nu poate genera pierderi pentru investiția publică.

Totodată, compania afirmă că activele vândute sunt diferite de cele achiziționate în 2021, că nu a obținut profit din tranzacție și că toate costurile sunt documentate și pot fi verificate independent.

Adunarea Generală a Acționarilor Nuclearelectrica, din care face parte ca acționar majoritar statul român prin Ministerul Energiei, a respins miercuri, 15 iulie 2026, propunerea conducerii de a reevalua și actualiza strategia de implementare a proiectului Reactoarelor Modulare Mici (SMR) de la Doicești.