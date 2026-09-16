Șoferii care lasă mașina pe un drum public fără să o asigure corespunzător riscă amenzi de până la 1.081 de lei și trei puncte de penalizare. Codul Rutier stabilește clar ce trebuie să facă un conducător auto atunci când se îndepărtează de mașină, relatează Avocatnet.

Șoferii care parchează sau lasă mașina oprită pe un drum public trebuie să respecte mai multe obligații prevăzute de Codul Rutier. Una dintre ele este asigurarea autovehiculului înainte ca șoferul să se îndepărteze de acesta.

În caz contrar, polițiștii pot aplica amenzi de până la 1.081,25 de lei, la care se adaugă trei puncte de penalizare.

Regulile rutiere prevăd că șoferul trebuie să acționeze frâna de ajutor, să oprească motorul și să lase mașina într-o treaptă inferioară de viteză.

În cazul autoturismelor cu transmisie automată, trebuie cuplată poziția de parcare.

Obligația este valabilă atunci când conducătorul auto se îndepărtează de vehiculul parcat pe un drum public.

Codul Rutier sancționează „nerespectarea obligației de a acționa frâna de ajutor, de a opri funcționarea motorului și de a cupla într-o treaptă de viteză inferioară sau în cea de parcare, dacă autovehiculul are transmisie automată, atunci când conducătorul vehiculului imobilizat pe drum public se îndepărtează de acesta”.

Nerespectarea acestei obligații reprezintă o abatere sancționată cu trei puncte de penalizare și amendă din clasa a II-a de sancțiuni (patru sau cinci puncte-amendă).

În prezent, amenda este cuprinsă între 865 de lei și 1.081,25 de lei, în funcție de numărul de puncte-amendă aplicate.

În practică, o astfel de abatere poate fi observată mai ales în situațiile în care un autoturism lăsat neasigurat începe să se deplaseze singur și poate provoca accidente sau pagube.

Codul Rutier face diferența între oprire și staționare: „Se consideră oprire imobilizarea voluntară a unui vehicul pe drumul public, pe o durată de cel mult 5 minute. Peste aceasta durată, imobilizarea se consideră staționare“.

Pentru a evita sancțiunea, conducătorii auto trebuie să se asigure că: