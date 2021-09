După aproape 6 ani de relație, Laura Dincă și Cristian Boureanu și-au spus adio. Fără scandal, cei doi au decis ca fiecare să o ia pe drumul său fără să se mai uite înapoi. De când a rămas singură, fotomodelul încearcă să uite acest episod neplăcut din viața ei și își petrece timpul cu prietenele sale.

Recent, Laura Dincă a fost surprinsă în timp ce petrecerea într-un restaurant de fițe din Capitală alături de prietenele sale. Fosta iubită a lui Cristian Boureanu a fost invitată la o petrecere a burlăcițelor, potrivit CANCAN. Tânăra a purtat o pereche de blugi și un top negru, o ținută simplă care i-a permis să se simtă extraordinar în seara respectivă. Fotomodelul a dansat alături de prietenele sale și s-au distrat ore în șir.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Motivul pentru care Laura Dincă și Cristian Boureanu s-au despărțit

După ce s-a aflat de separarea celor doi, Laura Dincă a spus motivul despărțirii de Cristian Boureanu. Se pare că situația nu era atât de roz între ei, iar certurile erau la ordinea zilei. Cei doi au decis să pună punct, pentru că așa era cel mai bine pentru ei.

„Ne-am despărțit pentru că, sincer, ne certam tot timpul în ultima vreme. Nu ne mai înțelegeam deloc. Nu, nu a fost vorba de altcineva în viața vreunuia dintre noi, dar nu mai puteam sta împreună. Oricum, am rămas în relații foarte bune, vorbim zilnic, ne și vedem uneori. Nu am nimic să îi reproșez. Probabil ne certam din cauza stresului din ultima perioadă. Nu, nu mai există cale de împăcare, chiar dacă el vrea, chiar dacă am mai vorbit despre…

Dar, oricum, eu îl iubesc, este un om deosebit. Vorbim zilnic, ne și vedem, dar asta nu înseamnă că vom mai fi împreună. Acum stau în chirie, apartamentul pe care l-am cumpărat după despărțire nu este gata. Nu am ce să spun, Cristian a avut grijă ca totul să fie în ordine. Repet, noi nu ne-am despărțit în relații proaste, nu mai puteam eu să stau în anumite situații”, a declarat Laura Dincă la momentul respectiv, pentru Fanatik.

