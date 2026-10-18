Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean, au avut parte de o aventură neașteptată în aeroport după ce zborul spre Italia le-a fost anulat. Vezi noua destinație pe care au ales-o pentru acest weekend.

Dornici să se bucure de puțin timp de relaxare, Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean, au decis să organizeze o escapadă spontană de weekend în Italia, luând-o alături de ei doar pe mezina familiei, Nina. Planurile celor doi părinți au fost date peste cap complet în momentul în care au ajuns la aeroport.

Ajunși la terminal cu bagajele pregătite, actrița și partenerul ei de viață au aflat că zborul lor a fost anulat. Spre surprinderea tuturor, situația neprevăzută nu i-a făcut pe cei doi să renunțe la ideea de a se deconecta de la rutina zilnică, alegând să își schimbe planurile de călătorie în ultimul moment.

Laura Cosoi: „Cred că aș fi fost în stare să mă cazez în centrul Bucureștiului”

Cu umorul caracteristic, Laura Cosoi a împărtășit pe rețelele de socializare momentele de derută prin care au trecut în aeroport, mărturisind că dorința de a se odihni era atât de mare încât lua în calcul orice variantă de cazare.

„Noi doi, eu și Cosmin, nebuni cum ne știți, am hotărât că ar fi momentul perfect să fugim și noi un weekend în Italia. Singuri. Adică doar noi doi și Nina, evident. Doar că socoteala de acasă nu s-a potrivit deloc cu cea din aeroport. Ni s-a anulat zborul! Și, ca să fie treaba completă, majoritatea zborurilor spre Italia au fost anulate. Și iată-ne în aeroport, doi părinți fugiți de acasă, cu un bebeluș după ei, disperați să găsească o variantă să plece totuși undeva! Sincer, la cât de tare ne doream câteva zile doar pentru noi, cred că aș fi în stare să merg și în centrul Bucureștiului, să mă cazez la un hotel și să dorm până luni”, a povestit Laura Cosoi.

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au ajuns în Creta

Hotărâți să nu se lase descurajați de problemele întâmpinate la aeroport, cei doi părinți au reconfigurat traseul din mers și au achiziționat bilete către o altă țară însorită.

„Dar dacă tot am ajuns cu bagajele în aeroport, nu ne lăsăm chiar așa ușor. Schimbăm planul, schimbăm țara și vedem unde ne duce aventura.", a spus actrița.

Înainte de a dezvălui noua locație în care au aterizat, vedeta le-a lansat o mică provocare urmăritorilor săi din mediul online, oferindu-le câteva indicii despre locul ales: clima caldă fără precipitații și atracția deosebită pentru preparatele culinare specifice zonei. „Nu am mai fost niciodată până acum. Deloc echipați corespunzător, dar superb", a precizat laura Cosoi.