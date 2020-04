Ce făceau vedetele anul trecut pe vremea asta. Alina Ceușan: „Am prins fix atentatele cu bombă din Colombo”

De Denisa Macovei,

Anul trecut, la finele lunii aprilie, după atentatele din Sri Lanka, Alina Ceușan era dată dispărută după ce prietenii nu reușeau să ia legătura cu ea. Toți ce care știau că este în vacanță în Asia s-au îngrijorat teribil. Din fericire, concurenta de la „Asia Express” a fost în afara oricărui pericol și s-a întors teafără acasă.

„Anul trecut pe vremea asta eram în Sri Lanka pentru un proiect foto. Am fost acolo să fotografiem o campanie pentru un brand de haine într-un peisaj diferit. Totuși, la sfârșitul vacanței ne așteptau câteva momente de groază pentru că am prins fix atentatele cu bombă din Colombo înainte să plecăm spre casă. Totul s-a sfârșit cu bine, însă nu am reușit să ne întoarcem în țară în timp util”, a povestit Alina Ceușan pentru Libertatea.