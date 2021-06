Ce i se întâmplă lui Nicole Cherry de când e însărcinată cu primul copil. „E ciudat”

Vedeta ține legătura cu fanii ei pe Instagram, acolo a dezvăluit prin ce trece.

„Vreau să vă spun că am visat că Rihanna era verișoara mea și o întrebam de ce nu mai lansează o piesă, că toată lumea vrea să mai audă o piesă de la ea.

Abia m-am trezit, fix acum două minute, dar nu aveam cum să nu vă spun visul ăsta. Visez foarte mult de când sunt gravidă, mult și ciudat. Cred că e o chestie a gravidelor, nu?!”, le-a mărturisit Nicole Cherry fanilor ei în weekend.

Cântăreața trăieşte de aproape trei ani o frumoasă poveste de dragoste alături de Florin Popa, 30 de ani. Cei doi locuiesc împreună, iar curând vor deveni părinți. Nicole Cherry e însărcinată, pe 8 iunie a anunțat frumoasa veste.

„Lângă Florin am crescut și în brațele lui am devenit femeie. În ochii lui mi-am văzut tot viitorul și am simțit din prima clipă că e bărbatul care va da sens vieții mele. De câteva luni, trăiesc toate emoțiile și sentimentele la intensitate dublă, pentru că le împart cu o inimioară care bate în tandem cu inima mea. Pentru că din inimile noastre s-a mai născut încă una, am învățat ce e iubirea absolută. Te iubim pe tine cel mai mult. Semnat, mami și tati”, a transmis aceasta pe Instagram.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Ulterior, pe 9 iunie, Nicole Cherry a anunțat sexul bebelușului, va avea o fetiță.

Citeşte şi:

Premieră în România: Ministerul Apărării Naționale vorbește despre plângerile de hărțuire sexuală din rândurile Armatei

Instanța propune disjungerea dosarului lui Piedone în procesul Colectiv. Avocat: „E bătaie de joc”

Cine este Naftali Bennett, noul premier al Israelului, care încheie epoca Netanyahu după 12 ani

PARTENERI - GSP.RO Momentul controversat care a schimbat finala Roland Garros » Tsitsipas, în lacrimi: „Nu știu ce s-a întâmplat acolo”

Playtech.ro Ramona Olaru a divulgat SECRETUL Mykonosului. Ce fac româncele când vin miliardari cu iahtul acolo: ”Da, asta se întâmplă”

Observatornews.ro Doi frățiori, de 5 și 10 ani, au fost împușcați în parc, la câțiva metri de casă, în Italia. Daniel și David au murit ținându-și tatăl de mână

HOROSCOP Horoscop 14 iunie 2021. Leii trebuie să fie conștienți de efectele stării în care se află asupra celor din jurul lor

Știrileprotv.ro Drama finalistului de la Roland Garros. Tragedia l-a lovit cu 5 minute înainte de a intra pe teren

Telekomsport Scene interzise cardiacilor. Mai multe vedete, orgie greu de imaginat. Cum au fost surprinse

PUBLICITATE Pregătește-te pentru vară cu Collagen Skin Booster (PUBLICITATE)