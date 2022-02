Pe parcursul „Survivor România” 2021, Radu Itu a arătat că e puternic, că poate aduce puncte echipei Faimoșilor. Din păcate, în timpul unei probe, el s-a accidentat și nu a mai putut continua. A stat pe bară o perioadă până când a intrat la votul publicului și, ulterior, a fost eliminat.

Despre întreaga aventură din Dominicană el a spus pentru click.ro: „Experiența Survivor a fost cea mai tare. Am învățat foarte multe lucruri, am legat prietenii și mai mari cu câțiva dintre cei de acolo. A fost cel mai mare și mai greu show la care am participat, până la acest moment.

După show, aș păstra legătura cu majoritatea persoanelor, din echipa Faimoșilor. Poate sunt 2-3 cu care nu aș mai vorbi, dar nu voi da nume. Iar de la Războinici, aș vrea să țin legătura cu toți”, a declara Faimosul.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Din păcate, el acum este și accidentat și slăbit. „M-am întors cu accidentarea pe care am făcut-o la piciorul drept, acele două întinderi despre care deja am discutat. În rest, sunt doar foarte slăbit. Înainte să plec am făcut o mare greșeală și am slăbit 8 kilograme. Iar în competiție, am mai slăbit încă 8 sau 10 kilograme în cinci săptămâni”, a mai spus el.

Referitor la planurile sale, Radu Itu ia momentan o pauză, vrea să se refacă, iar apoi va continua cu afacerea lui, aceea de a crea pălării și de a se antrena.

„După acest show, planurile mele s-au schimbat pentru că acum mă focusez și mai mult pe ceea ce fac eu: pălării și antrenamente. Iau o pauză până pe 15 martie, iar apoi voi reveni în forță!”, a încheiat Faimosul.

GSP.RO Care spune Garry Kasparov că ar fi marea slăbiciune a lui Putin: „Lumea liberă poate folosi asta, dacă dorește”

Playtech.ro BOMBĂ! Pe cine a sunat Vladimir Putin chiar înainte de invadarea Ucrainei! E HALUCINANT ce a făcut

Observatornews.ro "Ţară de rahat". Strigătul disperat al unei ucrainence lângă cadavrul unui bărbat ucis de ruși în bombardamente

HOROSCOP Horoscop 25 februarie 2022. Racii ar fi bine să nu se grăbească cu chestiunile pe care le consideră importante, pot avea regrete

Știrileprotv.ro Ce este și ce presupune legea marțială instaurată de Volodimir Zelenski pe tot teritoriul Ucrainei

Telekomsport Decizie scandaloasă luată în Europa, după ce Vladimir Putin a atacat Ucraina: ”De ce nu s-a văzut asta la TV?”