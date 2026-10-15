La câte zile de concediu ai dreptul, în funcție de vechimea în muncă. Ce prevede legea

Concediul de odihnă este un drept al fiecărui salariat, iar numărul de zile este trecut în contractul individual de muncă. Vechimea poate crește numărul de zile de concediu, dar nu în toate situațiile. În mediul privat, Codul muncii nu stabilește o creștere automată a concediului după un anumit număr de ani. În administrația publică și în unele unități bugetare există însă praguri clare, iar durata concediului este legată direct de vechimea în muncă. Află, așadar, la câte zile de concediu ai dreptul.

Câte zile de concediu se acordă legal în România

Concediul de odihnă le oferă salariaților o perioadă anuală de repaus, plătită de angajator. Durata lui poate diferi de la o companie la alta și de la un sector de activitate la altul, dar pornește întotdeauna de la minimul prevăzut de lege.

Potrivit articolului 145 din Codul muncii, durata minimă a concediului de odihnă este de 20 de zile lucrătoare pe an. Dreptul se aplică tuturor persoanelor care lucrează în baza unui contract individual de muncă, indiferent dacă sunt la începutul carierei sau au acumulat zeci de ani de vechime.

Cele 20 de zile reprezintă limita sub care angajatorul nu poate coborî. Contractul individual sau cel colectiv poate prevedea 21, 22, 25 ori mai multe zile, însă nu poate stabili mai puțin de 20 pentru un salariat care lucrează pe parcursul întregului an.

Durata exactă trebuie să apară în contractul individual de muncă. Dacă acesta prevede 23 de zile, de exemplu, angajatorul nu poate acorda numai minimul de 20 pe motiv că atât cere legea. Cele 23 de zile au devenit un drept prevăzut în contract.

Crește automat numărul de zile de concediu odată cu vechimea?

Pentru mediul privat, nu există în Codul muncii o regulă generală potrivit căreia fiecare salariat primește automat zile suplimentare după cinci, zece sau 15 ani de muncă. O persoană care are 20 de ani de vechime poate avea același concediu minim de 20 de zile ca una aflată la primul loc de muncă, dacă în contract nu este prevăzut un număr mai mare.

Vechimea poate conta dacă angajatorul a introdus o astfel de regulă în contractul colectiv de muncă, în regulamentul intern sau în politica de personal.

Unele firme acordă, de exemplu, o zi suplimentară după trei sau cinci ani petrecuți în companie. Altele stabilesc mai multe praguri și ajung la 23, 25 sau chiar mai multe zile pentru angajații cu vechime mare.

Într-un asemenea sistem trebuie verificat ce înseamnă vechime. Uneori se ia în calcul întreaga vechime în muncă, adică toate perioadele lucrate legal, inclusiv la alți angajatori. Alteori avantajul este legat numai de vechimea în compania respectivă. Regula trebuie să fie formulată în documentele aplicabile salariatului.

Prin urmare, pentru angajații din sectorul privat nu există un răspuns exact. Legea garantează minimum 20 de zile, iar eventualele zile suplimentare depind de contract și de regulile stabilite la locul de muncă.

Câte zile de concediu primesc funcționarii publici în funcție de vechime

Pentru personalul din administrația publică există o reglementare distinctă. Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 stabilește durata concediului de odihnă în funcție de vechimea în muncă.

Salariații din administrația publică pentru care se aplică acest act normativ au dreptul la:

21 de zile lucrătoare, dacă au o vechime în muncă de până la 10 ani;

25 de zile lucrătoare, dacă au o vechime mai mare de 10 ani.

Calculul nu se limitează, în mod obișnuit, la anii lucrați în instituția actuală, ci privește vechimea în muncă recunoscută potrivit legii. Documentele din dosarul profesional și adeverințele de la foștii angajatori sunt importante pentru stabilirea corectă a dreptului.

Trecerea de la 21 la 25 de zile are loc după depășirea pragului de 10 ani, potrivit modului de calcul folosit de instituție și regulilor aplicabile.

Salariatul poate cere departamentului de resurse umane să îi confirme data de la care se aplică noua durată.

Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 are un domeniu precis de aplicare. Nu orice persoană plătită din fonduri publice are automat 21 sau 25 de zile, deoarece unele categorii profesionale beneficiază de statute și reguli proprii. Cadrele didactice, magistrații, polițiștii, militarii și alte categorii pot avea concedii stabilite prin acte normative speciale.

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Reguli speciale pentru personalul din cercetarea științifică

Același act normativ cuprinde o grilă separată pentru personalul atestat din activitatea de cercetare științifică, încadrat în unități bugetare.

Pentru această categorie, concediul de odihnă este de:

24 de zile lucrătoare pentru o vechime de până la 5 ani;

26 de zile lucrătoare pentru o vechime între 5 și 15 ani;

28 de zile lucrătoare pentru o vechime mai mare de 15 ani.

Acesta este un exemplu care arată de ce durata concediului nu poate fi stabilită numai prin raportare la Codul muncii. Codul oferă regula generală, dar anumite domenii au prevederi mai favorabile.

Dacă un salariat intră într-o categorie reglementată separat, trebuie verificat actul normativ care îi stabilește statutul, alături de contractul colectiv și cel individual de muncă.

Zilele suplimentare de concediu prevăzute de Codul muncii

Vechimea nu este singurul criteriu care poate mări concediul. Codul muncii acordă cel puțin trei zile lucrătoare suplimentare anumitor categorii de salariați.

De acest drept beneficiază:

salariații care lucrează în condiții grele, periculoase sau vătămătoare;

persoanele nevăzătoare;

alte persoane cu dizabilități;

tinerii care nu au împlinit 18 ani.

Numărul concret al zilelor suplimentare se stabilește prin contractul colectiv de muncă aplicabil, dar nu poate fi mai mic de trei zile lucrătoare. Aceste zile se adaugă concediului obișnuit și nu îl înlocuiesc, arată legislatie.just.ro

Un salariat cu 21 de zile prevăzute în contract, care lucrează într-o categorie pentru care i se cuvin cel puțin trei zile suplimentare, va avea cel puțin 24 de zile de concediu.

Condițiile grele sau vătămătoare nu sunt stabilite după aprecierea individuală a angajatului. Locul de muncă trebuie să fie încadrat corespunzător.

Câte zile de concediu primești dacă te angajezi în timpul anului

Cele 20 sau mai multe zile trecute în contract reprezintă dreptul pentru un an complet de activitate. Dacă te angajezi în cursul anului, concediul aferent acelui an se stabilește în raport cu perioada lucrată.

De exemplu, dacă în contract sunt prevăzute 24 de zile pe an, acestea înseamnă, orientativ, două zile pentru fiecare lună de activitate. O persoană angajată la 1 iulie va acumula aproximativ 12 zile până la sfârșitul anului. Modul de rotunjire a fracțiunilor de zi trebuie stabilit prin regulile aplicabile în companie, fără ca salariatul să fie lipsit de drepturile acumulate.

Modelul-cadru al contractului individual de muncă precizează că durata concediului se stabilește în raport cu perioada lucrată.

Nu trebuie să lucrezi un an întreg înainte să poți cere concediu. Zilele se acumulează de la începutul raportului de muncă, iar efectuarea lor se stabilește împreună cu angajatorul, potrivit programării concediilor.

În unele companii, salariaților li se permite să folosească anticipat o parte din zilele aferente întregului an. Aceasta este o chestiune de organizare internă și trebuie discutată cu angajatorul.

Ce se întâmplă dacă pleci din firmă înainte de sfârșitul anului

La încetarea contractului se face o comparație între numărul zilelor cuvenite pentru perioada lucrată și numărul celor deja efectuate.

Dacă ai zile de concediu acumulate și nefolosite, angajatorul trebuie să le compenseze în bani. Aceasta este singura situație în care concediul de odihnă neefectuat poate fi plătit în loc să fie acordat.

Dacă ai folosit în avans mai multe zile decât acumulaseși până la data plecării, situația trebuie analizată după prevederile contractului și împrejurările în care încetează raportul de muncă.

Pe parcursul contractului, angajatul nu poate renunța la concediu în schimbul banilor. Chiar dacă ambele părți ar fi de acord, o asemenea înțelegere nu înlocuiește dreptul la odihnă. Codul muncii permite compensarea numai la încetarea contractului.

Ce drepturi au salariații cu jumătate de normă

O persoană angajată cu două, patru sau șase ore pe zi nu primește automat mai puține zile de concediu doar pentru că lucrează cu timp parțial. Durata zilei de lucru este mai scurtă, dar ziua de concediu acoperă programul pe care persoana l-ar fi avut în acea zi.

Dacă în contract sunt prevăzute 20 de zile de concediu, salariatul cu jumătate de normă beneficiază tot de 20 de zile pentru un an complet lucrat. Indemnizația de concediu este însă calculată în funcție de veniturile sale.

O reducere proporțională poate apărea atunci când persoana lucrează numai o parte din anul calendaristic, nu pentru simplul fapt că are un program de patru ore pe zi.

Cum se programează concediul

Concediul se efectuează pe baza unei programări stabilite de angajator, după consultarea salariatului sau, în cazul unei programări colective, a sindicatului ori a reprezentanților angajaților.

Consultarea nu înseamnă că salariatul își poate alege unilateral orice perioadă, dar nici că angajatorul poate ignora complet opțiunile sale. Programarea trebuie să țină cont atât de funcționarea activității, cât și de posibilitatea reală a salariaților de a-și folosi concediul.

Dacă zilele sunt împărțite în mai multe perioade, angajatorul trebuie să asigure cel puțin 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt într-un an. Celelalte zile pot fi luate separat, potrivit programării și regulilor interne.

Cererea de concediu trebuie depusă după procedura firmei. Chiar dacă salariatul are zile disponibile, absența fără aprobarea sau confirmarea perioadei poate crea probleme disciplinare.

Ce se întâmplă cu zilele de concediu nefolosite până la finalul anului