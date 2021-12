A fost căsătorit cu Diana Simion și împreună au o fată și un băiat. După divorțul de mama copiilor lui, Răzvan Simion a avut o relație de 5 ani cu Lidia Buble, de care s-a despărțit în anul 2020, apoi acesta a cunoscut-o pe Daliana Răducan, cu care are în prezent o relație frumoasă.

Referitor la fosta lui soție, la Diana, Răzvan Simion a făcut foarte puține declarații de-a lungul timpului. Cei doi au păstrat o relație bună de dragul copiilor lor, de dragul lui Tudor și al Iancăi. În ceea ce o privește pe Lidia Buble, prezentatorul are în continuare o relație destul de apropiată, căci după despărțire, el a rămas în continuare managerul ei. Despre cele două femei el a povestit acum.

Invitat în podcastul lui Damian Drăghici de pe Youtube, Răzvan Simion a mărturisit că le mulțumește tuturor femeilor din viața lui, de la fiecare a avut ceva de învățat. „Eu sunt recunoscător până la Dumnezeu tuturor femeilor care au trecut prin viața mea, de la care am avut lucruri de învățat, am înțeles că etapa trebuia să existe, lovitura de pragul de sus sau treptele au fost acolo legate cumva de energia feminină echilibrată în fiecare dintre noi.

Am înțeles și dezechilibrele pe care le-am avut și pe care le-am produs”, a spus el pe Youtube.

„Poate o casă mai mare, poate copii mai mulți”

Matinalul de la Antena 1 nu s-a putut abține și a mărturisit că este fericit cu relația pe care o are. Răzvan Simion declară că nu l-a interesat niciodată ce au spus alții despre el și nici de zvonurile din ultima perioadă. Anunțul făcut de Răzvan Simion despre relația cu Daliana Răducan a surprins.

„Ce treabă am eu cu strada? Ce trăiesc eu cu lumea ai tu piesă, nu? Pe plan sentimental, urmează să cresc. Cresc împreună cu iubita mea și ne ținem unul pe altul. Ne ținem foarte bine, într-o complementaritate pe care cumva am căutat-o și am găsit-o. Evoluăm și așa, poate o casă mai mare, poate copii mai mulți, poate vacanțe. Perioada asta a curățat tot ce prinzi pe lângă tine, multele energii, eu le zic zoaie. M-au oprit cumva din creștere”, a declarat Răzvan Simion în podcastul lui Damian Drăghici.

