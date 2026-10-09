Irina și Răzvan Fodor formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Au împreună o fată adolescentă și o căsnicie admirată de mulți. Într-un interviu acordat recent, cei doi au vorbit despre relația pe care o au cu fiica lor și despre felul în care s-au adaptat la noua etapă din viața Dianei, în vârstă acum de 15 ani.

„E foarte mișto la 15 ani. Știu că există toată povestea asta cu adolescența ca perioadă îngrozitoare și probabil că vom mai avea și noi momentele noastre, dar mie îmi place enorm etapa asta. E un om cu care poți să vorbești. Are opinii, are umor, are gusturile ei, ne contrazice, argumentează, ne mai și pune la punct”, povestește Irina Fodor pentru revista VIVA.

„Mie mi se pare fascinant să văd cum începe să se desprindă de noi și să devină ea. Nu mai e copilul căruia îi spui pur și simplu ce să facă. Acum trebuie să explici, să negociezi, să accepți că uneori are dreptate și ea. E greu.

Sunt topit după ea, asta n-am ascuns niciodată. Dar știu sigur că a înțeles cam care sunt limitele mele, unde se poate negocia și unde nu. Cred că sunt un tată rezonabil, atât timp cât se va ghida după principiile și valorile învățate în casă. Sigur că există reguli. Dar prefer să știe de ce există o regulă, nu doar că „a zis tata. Și da, sunt protector. Nici ăsta nu e vreun secret. Chiar vreau să se știe asta”, spune Răzvan.

„Există o legendă potrivit căreia, de la noi din casă, eu aș fi aia mai strictă. (râde) Cred că ar fi o greșeală să încerc să fiu cea mai bună prietenă a ei.