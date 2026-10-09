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Cum ne pregătim copiii pentru meseriile viitorului care încă nu există. Abilitățile esențiale în era inteligenței artificiale

Redacția Libertatea
Redacția Libertatea
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Copii întinși pe iarbă cu un laptop în fața lor
Doi copii întinși pe iarbă lucrează la un laptop. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images
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Când eram mici și eram întrebați ce vrem să devenim când vom fi mari, răspunsurile erau aproape întotdeauna simple și previzibile: medic, profesor, avocat, inginer sau poate actor. Astăzi, pentru un părinte din era digitală, această întrebare nu mai are un răspuns la fel de clar. Lumea se transformă într-un ritm atât de accelerat încât o mare parte dintre profesiile pe care le vor practica copiii noștri peste 15 sau 20 de ani nu s-au inventat încă.

În fața acestei incertitudini, mulți părinți se întreabă cum își pot ghida copiii spre un viitor imposibil de anticipat în detaliu. Soluția nu stă în alegerea unei meserii fixe de la o vârstă fragedă și nici într-un traseu școlar rigid, ci în dezvoltarea unui set de abilități fundamentale pe care cei mici să le poată aplica în orice domeniu.

Gândirea critică și creativitatea în era inteligenței artificiale

Generația actuală de copii crește învăluită într-un volum uriaș de informații, accesibile la o simplă căutare pe internet. În plus, instrumentele de inteligență artificială pot deja să redacteze texte, să rezolve ecuații, să traducă și să explice noțiuni complexe în câteva secunde. În acest nou context, accesul la informație nu mai reprezintă un avantaj în sine, ci modul în care copilul alege să o analizeze și să o folosească.

Capacitatea de a verifica sursele, de a pune întrebări și de a evalua dacă un text este credibil devine o abilitate esențială de supraviețuire digitală. Gândirea critică se construiește treptat, chiar și acasă, prin încurajarea dialogului și prin adresarea unor întrebări deschise atunci când copilul își exprimă o opinie.

În mod similar, creativitatea depășește granițele talentului artistic la desen sau muzică. Ea reprezintă capacitatea de a găsi soluții alternative atunci când primul plan eșuează, de a combina idei din domenii diferite și de a privi o problemă din unghiuri noi. Părinții pot stimula această calitate lăsându-le copiilor spațiu să descopere singuri răspunsurile, în loc să le ofere mereu soluții gata făcute.

Comunicarea și adaptabilitatea, fundamentele învățării continue

Indiferent de gradul de tehnologizare al societății, dimensiunea umană va rămâne crucială. Copiii de astăzi vor trebui să lucreze în echipe, să își susțină ideile, să negocieze și să respecte opiniile celor din jur. Deprinderea de a comunica eficient se învață în primul rând în familie, atunci când cel mic este ascultat cu atenție, fără a fi întrerupt sau grăbit. Cunoașterea unei limbi străine devine astfel mai mult decât o materie școlară, transformându-se într-o fereastră deschisă către înțelegerea altor culturi.

O altă schimbare majoră față de generațiile anterioare este dispariția conceptului de „meserie pentru o viață”. Dinamica pieței muncii va impune momente de reconversie profesională, în care adulții de mâine vor fi nevoiți să învețe din nou sau să își reconfigureze cariera de la zero. Din acest motiv, este important ca cei mici să înțeleagă că a nu ști ceva nu este un eșec, ci doar punctul de plecare pentru procesul de învățare.

Proiectul Educația NEXT: Libertatea și British Council deschid conversația despre școala viitorului

Pentru a răspunde acestor provocări și a le oferi părinților repere concrete, Libertatea și British Council lansează proiectul Educația NEXT. Inițiativa își propune să aducă în prim-plan dezbateri esențiale despre modul în care inteligența artificială transformă procesul educațional, despre competențele care vor face diferența și despre schimbările necesare în sistemul de învățământ.

Evenimentul inaugural are loc duminică, 11 octombrie, între orele 11:00 și 15:00, la sediul British Council din zona Dorobanți. Întâlnirea va aduce la aceeași masă părinți, copii, jurnaliști și experți în educație pentru a discuta aplicat despre gândirea critică, creativitate, comunicare și adaptabilitate, oferind soluții practice ce pot fi implementate de la această vârstă, atât acasă, cât și la școală.

Mai multe detalii, AICI.

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Tags: educatie
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