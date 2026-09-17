Dominic Fritz a reacționat după desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Liderul USR anunță disponibilitatea la compromisuri politice, inclusiv cu PSD, pentru ieșirea din criză.

Liderul USR a lansat un mesaj public în care subliniază necesitatea formării urgente a unui Executiv funcțional, arătând o deschidere neobișnuită către partide cu care USR a refuzat tradițional să colaboreze.

Mesajul lui Fritz vine într-un context extrem de tensionat, în care partide precum AUR au anunțat deja că vor boicota votul de învestitură, iar PSD s-a declarat inițial „surprins și dezamăgit” de alegerea șefului statului.

„Cetățenii sunt obosiți și revoltați de incapacitatea statului de a livra o viață mai bună. Viitorul guvern trebuie să aibă curajul de a face reforme reale, chiar și împotriva intereselor speciale. Să taie din cheltuieli, să respecte munca oamenilor și mediul privat, să investească în calitatea serviciilor publice, să se lupte cu corupția”, a afirmat Dominic Fritz într-un mesaj postat pe Facebook.

Pentru o majoritate parlamentară necesară trecerii Guvernului Mureșan, calculele politice indică nevoia unor concesii de ambele părți. „Suntem pregătiți să găsim puncte de compromis chiar și cu PSD”, a declarat Dominic Fritz.

În situația în care noul guvern nu va fi învestit, Fritz consideră necesară organizarea alegerilor anticipate.

„Nu va fi ușor să găsim o majoritate pentru această agendă a curajului în parlament. Nu vom vinde principiile noastre pentru o stabilitate prefăcută. Dar suntem pregătiți să găsim puncte de compromis, chiar și cu PSD, ale cărui voturi vor decide dacă acest guvern minoritar va trece sau nu. Dacă nu vom reuși, dacă cei care au declanșat această criză nu-și vor putea asuma partea lor de responsabilitate, e timpul să ne întoarcem la cetățeni', a scris liderul USR.

Președintele Nicușor Dan l-a propus pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, după negocierile purtate cu partidele politice joi, 17 septembrie.