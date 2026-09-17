În 1985, în Europa apărea una dintre cele mai celebre invenții ale americanilor. Lansat prima dată în Iralnda, la Dublin, acest sistem se găsește acum în fiecare oraș mare. Deși toată lumea a folosit măcar o dată sistemul, puțini sunt cei care îi știu cu adevărat povestea. Potrivit The Independent, această inovație a redefinit nu doar felul în care oamenii mănâncă, ci și cum își trăiesc viața cotidiană.

Restaurantele drive-in sunt una dintre cele mai cunoscute invenții ale americanilor

În prima jumătate a secolului XX, restaurantele drive-in își făceau apariția în SUA, oferind clienților experiența unică de a mânca direct în mașină, cu mâncarea servită pe tăvi montate la geamurile vehiculelor. Popularitatea acestor localuri a fost rapid alimentată de cultura pop a vremii, iar în anii `40, conceptul a evoluat.

În 1947, la Springfield, Missouri, Red`s Giant Hamburg a deschis primul drive-thru modern, urmat îndeaproape de In-N-Out Burger în California, în 1948.

Conceptul restaurantelor drive-thru pe care îl știm astăzi a apărut la începutul anilor `60

De la aceste începuturi modeste, drive-thru-urile au devenit o industrie de succes în SUA în anii ’60. Concepte inovatoare precum cel al lanțului Jack in the Box, care a eliminat complet mesele din interior și parcările, au revoluționat ideea de fast-food.

Clienții își comandau mâncarea printr-o cutie de difuzoare ce înfățișa un clovn mecanic. Alte lanțuri, precum Wienerschnitzel, au adoptat designuri unice, construind clădiri în formă de A, cu benzi de acces care treceau direct prin interiorul restaurantului.

Această inovație a avut un impact semnificativ asupra obiceiurilor de consum. Meniurile s-au concentrat pe preparate ușor de împachetat și transportat, cum ar fi sandvișurile, cartofii prăjiți și bucățile de pui, în timp ce mașinile au fost adaptate pentru a include suporturi mai mari pentru băuturi.

„Drive-in-ul nu a fost atât o noutate pură, cât o expresie a marilor pasiuni americane care merg mână în mână: viteza, eficiența și, uneori, lenea”, spunea un istoric citat de The Independent.

Invenția americanilor este răspândită în prezent în fiecare oraș mare

În prezent, drive-thru-urile au devenit sinonime cu eficiența și rapiditatea. Multe lanțuri de fast-food-uri au înlocuit difuzoarele mecanice cu angajați dotați cu tablete electronice, care iau comenzi direct de lângă mașinile clienților. În ciuda noilor tehnologii, esența acestui concept rămâne aceeași: satisfacerea cerinței pentru viteză și confort.

Pentru mulți dintre clienți, a devenit mai mult decât o simplă metodă de a comanda mâncare. A devenit un simbol al culturii americane, fiind inclus chiar și în colecția Muzeului Național de Istorie Americană Smithsonian.