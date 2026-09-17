Află ce se întâmplă când Radu Vâlcan și Adela Popescu au o discuție mai aprinsă. Prezentatorul TV a dezvăluit motivul de la care apar micile tensiunile în cuplu.

Povestea de dragoste dintre Radu Vâlcan și Adela Popescu rămâne una dintre cele mai solide din showbizul autohton. Cu proiecte profesionale solicitante și un program împărțit între filmări și creșterea celor trei băieți, cei doi soți au reușit să își protejeze relația de îndoieli. Prezentatorul TV a vorbit deschis despre regulile nescrise ale căsniciei lor, dar și despre modul în care gestionează stările de oboseală și momentele în care apar neînțelegeri.

„Suntem îndrăgostiți și suntem fericiți că am construit o familie atât de frumoasă. Ne-am dorit să avem o familie mare și, când suntem toți la masă, realizăm cât suntem de norocoși. Cheia noastră a fost mereu comunicarea sinceră. Nu au existat subiecte pe care să le ocolim sau elemente de care să ne ferim. Ne-am spus tot, ne-am încurajat în orice situație sau ne-am fost aproape atunci când celălalt avea de luat o decizie importantă. Am fost mereu parteneri, ne-am înțeles și am știut să ne arătăm sentimentele în modul nostru, nu în acele metode clasice, pe care le vedem peste tot. V-am mai zis cât suntem de norocoși?”, a declarat Radu Vâlcan pentru VIVA!.

Totuși, liniștea din căminul lor nu înseamnă lipsa opiniilor diferite. Radu Vâlcan a explicat exact ce se întâmplă când el și Adela Popescu au o discuție mai aprinsă și cum reușesc să depășească rapid aceste episoade.

„Îmi place să cred că suntem foarte echilibrați și că, de fiecare dată când apar mici scântei, se sting la fel de repede. Fiecare dintre noi lasă în mod egal și nu ținem vreun scor asupra acestui lucru. În rarele ocazii când se întâmplă să avem o discuție mai aprinsă, cu siguranță, are la bază oboseala sau vreo diferență cu privire la ceva legat de băieți. Însă acele mici diferențe vin din lucrurile pe care le-am trăit noi, în copilărie, și pe care, poate, acum le vedem altfel. Le reglăm rapid și mergem înainte”, a dezvăluit prezentatorul de la Insula Iubirii pentru aceeași sursă.