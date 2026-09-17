Povestea reală a lui Lizzie Borden, subiectul celui mai nou serial Netflix din antologia „Monster”: o crimă fără răspuns după 134 de ani

În iunie 1893, Lizzie Borden a fost judecată și achitată pentru uciderea tatălui și a mamei sale vitrege. Cazul a rămas unul dintre cele mai cunoscute mistere din istoria SUA și continuă să fascineze, inspirând numeroase romane, filme și chiar un nou serial Netflix din antologia „Monster”.

Povestea lui Lizzie Borden va fi prezentată în cel mai nou serial Netflix

Creatorii Ryan Murphy și Ian Brennan au transformat seria „Monster” într-un succes mondial prin dramatizarea poveștilor unor criminali celebri. După sezoane dedicate lui Jeffrey Dahmer și fraților Menendez, cei doi creatori au ales-o pe Lizzie Borden pentru cel de-al patrulea sezon al serialului.

„Ne-am dorit să explorăm dacă monștrii sunt făcuți sau născuți”, a declarat Murphy într-un interviu recent.

Lizzie Borden a fost judecată și achitată pentru că și-a ucis tatăl și mama vitregă

Lizzie Borden este un nume cunoscut în cultura americană, iar crima care i-a adus notorietatea continuă să fie subiect de fascinație. În dimineața caniculară a zilei de 4 august 1892, în Fall River, Massachusetts, tatăl ei, Andrew Borden, și mama vitregă, Abby Borden, au fost uciși cu brutalitate.

Abby a fost prima victimă, fiind lovită de 19 ori cu un topor mic, în timp ce Andrew a fost ucis când dormea pe canapea. Lizzie, în vârstă de 32 de ani la acea vreme, și Bridget Sullivan, menajera irlandeză a familiei, erau singurele persoane prezente în casă în momentul crimelor.

Deși inițial nu a fost suspectată din cauza comportamentului său aparent blând și al reputației de profesoară la Biserica Congregațională Centrală din Fall River, Lizzie a atras atenția autorităților prin declarațiile contradictorii oferite în timpul anchetei.

În plus, tensiunile din familie erau de notorietate. Andrew Borden, un om de afaceri bogat, dar zgârcit avea o relație tensionată cu fiicele sale, pe care le obliga să locuiască într-un cartier modest, în timp ce el oferea bani familiei noii sale soții.

Declarația unui farmacist local a dus la audierea tinerei femei

Cazul a luat o turnură dramatică după ce un farmacist local a declarat că Lizzie încercase să cumpere acid prusic cu o zi înainte de crime, iar o prietenă a mărturisit că tânăra arsese o rochie la câteva zile după tragedie.

În ciuda acestor suspiciuni, lipsa dovezilor directe, inclusiv a armei crimei, și faptul că vizita la farmacie a fost considerată inadmisibilă în instanță au dus la achitarea lui Lizzie de către un juriu format exclusiv din bărbați.

„Ea s-a prezentat ca o domnișoară neajutorată”, a scris istoricul Joseph Conforti în cartea sa, „Lizzie Borden on Trial: Murder, Ethnicity, and Gender”, citată de BBC.

Lizzie a fost achitată, dar misterul nu a fost elucidat niciodată

Cu toate acestea, misterul din jurul cazului nu a fost niciodată elucidat, iar Lizzie a trăit până la finalul vieții sub umbra suspiciunilor, fiind evitată de mulți dintre localnicii din Fall River. Povestea sa a devenit o sursă inepuizabilă de inspirație pentru scriitori și cineaști.

„Există ceva fascinant în legătură cu un verdict de achitare, pentru că lasă povestea deschisă”, a explicat autoarea Cara Robertson, pentru sursa citată mai sus.

Povestea lui Lizzie Borden va fi prezentată în cel mai nou serial Netflix

„Monster: The Lizzie Borden Story” promite să aducă o abordare modernă și psihologică, explorând „furia feminină și reacția la circumstanțele impuse femeilor”, conform actriței Ella Beatty, care o interpretează pe Lizzie.

Trailerul serialului sugerează o relație intimă între Lizzie și menajera sa, Bridget Sullivan, o temă explorată anterior în filmul „Lizzie” și în romanul lui Evan Hunter din 1984. Totuși, Robertson, care a petrecut peste 30 de ani studiind cazul, subliniază pentru BBC că această narațiune romantică este puțin probabilă, dat fiind că Lizzie nici măcar nu o striga pe menajeră pe numele ei real, ci o numea „Maggie”, după o fostă servitoare.