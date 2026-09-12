De 37 de sezoane, Paula Herlo, Alex Dima, Cosmin Savu, Cristian Leonte, Paul Angelescu și Rareș Năstase le prezintă celor de acasă realitățile care ne înconjoară.

Ce se întâmplă în țara noastră, care sunt cauzele pentru care lucrurile nu merg așa cum ar trebui și ce răspunsuri au autoritățile competente vedem, de aproximativ două decenii, la „România, te iubesc”! Duminica aceasta, pe 13 septembrie 2026, de la 18.00, Alex Dima revine cu primul reportaj al acestui sezon.

„Statul degeaba” este campania pe care Alex Dima a început-o la Știrile PRO TV și pe care o continuă, pe larg, duminica aceasta, la „România, te iubesc”. Vom vedea cum aproximativ 3.000 de primării din țară ar risca să intre în faliment dacă nu ar fi susținute din fonduri de la bugetul statului. Comasarea ar putea fi una dintre soluții, însă, până acum, nu au fost luate măsuri. Între timp, mulți primari și funcționari... stau. Și sunt plătiți din banii românilor!

Alex Dima | Foto: PRO TV