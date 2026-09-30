În vara anului 2025, Pavel Bartoș dezvăluia într-un interviu pentru Libertatea că urmează să lanseze un nou film, „Vacanță all inclusive”, care ajunge în cinematografele din țară pe 6 noiembrie 2026.

Comedia polițistă îi are în rolurile principale pe Smiley și Pavel Bartoș, care sunt doi ofițeri antidrog din Constanța și își petrec concediul pe litoralul românesc. Marea le aduce pe plajă un transport pe care nu-l revendică nimeni, iar din acel moment o vacanță obișnuită devine cel mai important caz din cariera lor, pe care încearcă să-l rezolve singuri.

Smiley și Pavel Bartoș s-au pregătit luni întregi pentru scenele de acțiune, de la lupte corp la corp și împușcături, până la secvențe cu bărci, efecte speciale și cascadorii. Echipa din spatele camerelor de filmat a încercat să refacă exact reacția a doi polițiști români, astfel că armele lor au fost improvizate, luptele comice și cu final neașteptat.

Inspirat dintr-un caz real petrecut pe litoralul românesc, filmul a fost realizat integral în țara noastră, în 12 locații din Vadu, Venus, București și portul Giurgiu.

„Noi am luat foarte în serios producția acestui film de comedie. Îmbinarea dintre povestea polițistă și comedia de familie nu a fost explorată prea mult de filmele românești recente. Este un film curat ca limbaj, în care personajele au probleme reale. De aceea devin amuzante pentru public, iar acțiunile și reacțiile lor sunt surprinzătoare”, a spus regizorul Radu Bărbulescu.

În film, Pavel Bartoș îl interpretează pe Mișu (Mihai Gavrilă), polițistul experimentat care simte că merită mai multă apreciere, iar Smiley este Enzo (Lorenzo Dragomir), partenerul său mai tânăr și impulsiv. Prietenia lor ține povestea în mișcare chiar și atunci când planurile făcute la plecarea în vacanță nu mai au nicio legătură cu ce se întâmplă pe litoral.

Alături de Smiley și Pavel Bartoș joacă Raluca Aprodu, Diana Cavallioti, Daniel Achim, Mihai Călin, Alex Velea, Theo Zeciu, Bogdan Farcaș, Gabriela Popescu, Marcelo Cobzariu, Victoria Dicu, Ioana Grama și Imogen. Distribuției i s-a alăturat și actorul Darko Peric, cunoscut publicului internațional pentru rolul Helsinki din serialul „La Casa de Papel”.