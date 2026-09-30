Peste un milion de telefoane mobile făcute din componente folosite ar fi ajuns la cumpărători din Europa prezentate drept dispozitive noi. Prejudiciul provocat consumatorilor este estimat la cel puțin 300 de milioane de euro, iar anchetatorii au descins în 19 țări, inclusiv în România.

În operațiunea, denumită „Troja”, coordonată de Parchetul European (EPPO) din Köln, peste 1.700 de polițiști, vameși și inspectori fiscali au participat la mai mult de 160 de percheziții și confiscări, potrivit instituției.

Telefoanele erau făcute din componente folosite și ambalate ca noi

Schema descrisă de procurorii europeni pornea la mii de kilometri de Europa. Anchetatorii suspectează că telefoanele erau asamblate din componente folosite în Hong Kong și Emiratele Arabe Unite. Dispozitivele erau apoi curățate și împachetate astfel încât să fie prezentate drept telefoane noi. De acolo erau expediate în Țările de Jos, apoi ajungeau în depozite din Germania.

Ultimul pas era vânzarea lor pe platforme online către clienți din Uniunea Europeană. În acest fel, oameni care credeau că plătesc pentru un telefon nou ar fi primit în realitate un dispozitiv realizat din componente deja folosite.

Pagubă de cel puțin 300 de milioane de euro, ar fi fost fentată și plata TVA

Dimensiunea presupusei fraude este uriașă. Parchetul European estimează că au fost comercializate peste un milion de telefoane, iar prejudiciul suferit de consumatorii europeni ajunge la cel puțin 300 de milioane de euro. Separat, schema ar fi provocat pierderi de peste 30 de milioane de euro din TVA pentru mai multe state din Uniunea Europeană.

Anchetatorii susțin că mecanismul fiscal ar fi funcționat încă din 2018. În anchetă apar și mai multe firme-paravan din Austria, Bulgaria, Germania, Țările de Jos și Elveția. Potrivit EPPO, acestea ar fi utilizat în mod fraudulos regimul special de TVA aplicabil bunurilor second-hand.

Acest sistem permite unui comerciant să plătească TVA doar pentru marja sa de profit atunci când revinde anumite produse folosite pentru care taxa fusese deja achitată. Problema este că telefoanele erau vândute clienților ca produse noi. În acest caz, TVA trebuia plătită la valoarea integrală a produsului, explică procurorii europeni. Astfel, aceeași schemă ar fi avut două categorii de victime: cumpărătorii care ar fi plătit pentru telefoane prezentate drept noi și statele care ar fi pierdut venituri din TVA.

Peste 160 de percheziții în 19 țări, inclusiv România

Operațiunea a mobilizat 1.770 de polițiști, inspectori fiscali și vameși. Au avut loc peste 160 de percheziții și confiscări în 19 țări: Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Estonia, Finlanda, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Spania, Elveția și Țările de Jos.