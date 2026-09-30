Sute de mii de oameni s-au strâns să vadă un rechin care a devenit vedetă peste noapte, în Coreea de Sud

Un rechin de 3,5 metri, blocat într-un canal din Busan, Coreea de Sud, de pe 18 septembrie, a devenit o senzație locală, atrăgând peste 600.000 de turiști în doar 10 zile, potrivit The Guardian. Supranumit „Bukang-i”, rechinul a captivat atenția locuitorilor și oficialilor, care încearcă să-l ghideze spre mare fără a-i pune în pericol sănătatea.

Rechin blocat într-un canal îngust

Experții cred că Bukang-i, identificat ca fiind un rechin balenă de bronz, a ajuns în canal urmărindu-și prada, dar nu a mai găsit drumul de ieșire. Garda de coastă din Busan, un oraș-port la 325 km sud-est de Seul, a făcut inițial o încercare de a-l alunga pe 18 septembrie, dar operațiunea a fost suspendată la recomandarea oamenilor de știință, care au avertizat că presiunea ar putea stresa sau răni animalul.

Marți dimineață, autoritățile au încercat din nou să-l ghideze spre mare, folosind jeturi de apă, o metodă inspirată dintr-o operațiune similară din 2004, când un mare rechin alb a fost salvat din apele puțin adânci ale statului Massachusetts. Totuși, tentativa a eșuat, iar rechinul s-a întors în canal.

O atracție turistică neașteptată

Pe parcursul celor 10 zile, parcul North Port Waterfront din Busan a devenit o destinație extrem de populară, înregistrând 607.000 de vizitatori între 19 și 28 septembrie. În mod obișnuit, parcul atrage aproximativ 2.000 de persoane pe zi în timpul sărbătorilor, potrivit autorităților locale.

Printre vizitatori s-a aflat și Kim Jung-sook, o localnică de 62 de ani, care a declarat pentru ziarul Maeil Shinmun: „M-am atașat de el după ce l-am văzut aici câteva zile... Sunt puțin tristă”.

Rechinul, numit „Shafluencer”

Într-un gest inedit, Primăria Busan a numit rechinul ambasador onorific al orașului, acordându-i titlul de „Shafluencer”. Decizia a venit după ce 91% dintre participanții la un sondaj pe Instagram au sprijinit ideea. Boogi, mascota orașului, va primi certificatul în numele rechinului. Primarul Chun Jae-soo a declarat entuziasmat pentru radioul CBS: „Chiar are calitatea unei vedete. Apare la fiecare cinci până la zece minute. Este pur și simplu atât de frumos”.

Situația rechinilor în apele sud-coreene

Fenomenul Bukang-i nu este unic pentru apele Coreei de Sud. Institutul Național de Științe Piscicole a raportat că 46 de rechini mari au fost observați în largul coastei de est în prima jumătate a acestui an, o creștere semnificativă față de anii anteriori. Cercetătorii pun acest trend pe seama încălzirii apelor și a creșterii populației de pești, prada principală a rechinilor.