Nadia Comăneci, apariție spectaculoasă pe podium la Paris. Fosta gimnastă s-a întâlnit cu Jane Fonda la Săptămâna Modei

Nadia Comăneci a urcat pe podium la Paris, pe 28 septembrie, în cadrul show-ului „Express Your Worth”, organizat de L’Oréal Paris la Săptămâna Modei. Fosta mare gimnastă a defilat alături de personalități din sport și divertisment și a avut un moment pe podium alături de actrița Jane Fonda.

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Nadia Comăneci a făcut parte din distribuția show-ului „Express Your Worth”, organizat de L’Oréal Paris pe 28 septembrie, în cadrul Săptămânii Modei de la Paris.

Fosta campioană olimpică a urcat pe podium într-o rochie neagră, mulată, cu mâneci bufante. Apariția sa a avut loc în fața publicului prezent la eveniment, unde a defilat alături de mai multe nume cunoscute din lumea sportului și a divertismentului.

Unul dintre momentele serii a fost întâlnirea dintre Nadia Comăneci și Jane Fonda. Cele două s-au salutat în timp ce se aflau pe podium, iar actrița i-a strâns mâna fostei gimnaste.

Gestul care a amintit de cariera din gimnastică

În timpul defilării, Nadia Comăneci și-a ridicat mâinile în aer, într-un gest care amintește de poziția adoptată de gimnaste la finalul exercițiilor. Momentul a făcut legătura între apariția sa de la Paris și cariera sportivă care i-a adus recunoașterea internațională.

Nadia Comăneci a urcat pe podium alături de personalități precum Lindsey Vonn, Eva Longoria și Rihanna.

Cine a mai defilat la show

Pe podium au mai apărut Cara Delevingne, care a purtat o rochie roșie, transparentă, cu trenă, Kendall Jenner, într-o rochie neagră transparentă, și Heidi Klum, care a ales o rochie neagră, scurtă și strălucitoare, cu mâneci lungi.

Evenimentul s-a încheiat cu un moment muzical susținut de Celine Dion.

Nadia Comăneci: „Pentru că meriți” înseamnă și să ai încredere în tine

Nadia Comăneci este ambasadoare în România a campaniei „Lessons of Worth” a L’Oréal Paris. În acest context, fosta gimnastă a vorbit despre mesajul „Pentru că meriți” și despre felul în care s-a schimbat perspectiva sa asupra succesului.

„Întotdeauna am crezut că «Pentru că meriți» este despre succes. Despre a fi cea mai bună, despre a câștiga, despre a nu greși niciodată. Dar, cu timpul, am realizat că înseamnă mult mai mult. Înseamnă să ai încredere în tine. Să îți dai voie să fii imperfectă. Să știi că ești suficientă exact așa cum ești”, a spus Nadia Comăneci.

Cum au reacționat românii la apariția Nadiei Comăneci

Apariția fostei gimnaste la Paris a atras numeroase reacții pe rețelele de socializare. Mai mulți români au lăsat mesaje de apreciere la postarea în care Nadia Comăneci a prezentat imagini de la eveniment.

Printre comentarii s-au numărat: „Un exemplu pentru mulți”, „Un om adevărat al României. O admir” și „Frumoasa noastră Nadia!”.