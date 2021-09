Ce se întâmplă între Alexia Talavutis din „Lala Band” și soțul ei, după patru ani de căsnicie. „Am simțit presiune din partea oamenilor”

„Am făcut patru ani de căsătorie și suntem bine mersi, cum s-ar spune. Nu s-a schimbat nimic în relația noastră, suntem la fel. Mai ales că noi nu ne-am mărit familia, am rămas în continuare doi și atunci dinamica e aceeași.

Am renunțat de mult să ne gândim la cum văd alții. Am simțit, la un moment dat, presiune din partea oamenilor apropiați și am trasat niște învățături și anume că trebuie să mă ascult și nu să-i ascult pe alții”, a dezvăluit Alexia Talavutis pentru Cancan.

„Știu că o să fiu o mamă foarte bună. Eu m-am văzut dintotdeauna mamă tânără, dar lucrurile nu s-au întâmplat așa pentru că viața te duce altfel și câteodată socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. Și, da, sunt pregătită! Eu voiam trei copii, acum nu știu cât o să mai am timp”, a mai adăugat actrița.

