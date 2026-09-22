Celine Dion a dansat desculță pe capota unei mașini, după concertul de la Paris. Artista a cântat alături de fani

Celine Dion și-a surprins fanii după unul dintre concertele susținute la Paris. Artista a urcat desculță pe capota unei mașini și a cântat și dansat alături de mulțimea adunată în fața hotelului său.

Celine Dion și-a surprins fanii după concertul susținut pe 18 septembrie la Plenitude Arena, în apropiere de Paris, Franța. La ieșirea din hotel, artista a găsit o mulțime de admiratori care o așteptau, iar momentul s-a transformat într-o apariție spontană. Cântăreața a urcat desculță pe capota unei mașini și a început să cânte și să danseze alături de fanii săi. Mai multe imagini filmate de cei prezenți au surprins momentul.

Îmbrăcată într-o ținută casual, cu o jachetă și pantaloni largi, Celine Dion a interacționat cu mulțimea, a aplaudat și a dansat pe piesa sa „Pour que tu m'aimes encore”. La un moment dat, artista a mimat chiar și o chitară, în timp ce fanii cântau alături de ea.

Celine Dion susține primele concerte după șase ani

Momentul de la Paris are loc în timpul revenirii lui Celine Dion pe scenă, după o pauză de aproximativ șase ani. Artista susține o serie de 26 de concerte în capitala Franței.

Revenirea este cu atât mai importantă pentru cântăreață cu cât aceasta a lipsit de pe scenă după ce a dezvăluit public că a fost diagnosticată cu sindromul persoanei rigide, o afecțiune neurologică rară.

La primul concert din această serie, susținut pe 12 septembrie, Celine Dion a avut un moment emoționant în fața publicului. „Îmi promisesem să nu plâng”, a spus artista, izbucnind în lacrimi. „Dar sunt atât de fericită să vă văd pe toți. Mi-a fost dor de voi.”

În timpul primului spectacol de la Plenitude Arena, Celine Dion le-a vorbit fanilor despre promisiunea pe care și-o făcuse de a reveni pe scenă. „Am promis întotdeauna că mă voi întoarce pe scenă. Așa că iată-mă aici, cântând pentru voi”, a spus artista.

Celine Dion le-a mulțumit celor care au continuat să o susțină în perioada în care a fost nevoită să se retragă temporar din activitatea artistică. „Vă mulțumesc foarte mult pentru sprijinul vostru, pentru răbdarea voastră și, dacă îmi permiteți să spun, sunt tot ceea ce sunt pentru că m-ați iubit”, a mai transmis cântăreața.

Celine Dion a vorbit despre diagnosticul primit în 2022

Celine Dion a făcut public diagnosticul de sindrom al persoanei rigide în 2022 și, la acel moment, a anulat mai multe spectacole pentru a se concentra asupra stării sale de sănătate.

Sindromul persoanei rigide este o afecțiune neurologică progresivă care poate provoca rigiditate musculară la nivelul trunchiului, brațelor și picioarelor. Potrivit Institutului Național pentru Tulburări Neurologice și Accidente Vasculare Cerebrale din Statele Unite, persoanele afectate pot avea, de asemenea, o sensibilitate crescută la zgomote, atingeri și stres emoțional, factori care pot declanșa spasme musculare.