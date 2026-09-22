5 știri by Libertatea - Sport: FCSB, umilită în ultima etapă din Superliga | Derby-ul Madridului, o nouă rundă de controverse

5 știri by Libertatea - Sport, rubrica de știri găzduită de Călin Voicu, ne aduce și în această săptămână cele mai virale cinci știri din lumea sportului.

Umilință pentru FCSB în Superliga, unde roș-albaștrii au fost numărați până la cinci de către Universitatea Craiova. Oltenii au oferit o demonstrație de forță pe teren propriu în etapa a 10-a din campionatul intern și s-au apropiat la un punct de liderul Rapid. Pe lângă rezultatul rușinos, FCSB a mai primit o lovitură dură: Denis Drăguș s-a accidentat și sunt șanse mari ca acesta să rateze primele patru meciuri din Nations League.

Gloria Bistrița a produs surpriza în EHF și a învins-o pe Odese, la capătul unui meci spectaculos. Campioana României s-a impus în fața danezelor, scor 29 la 27 și a ajuns la patru puncte după 3 etape, în grupa B a competiției. Partida a oferit o confruntare echilibrată, cu răsturnări de scor până la final, când Bistrița a reușit să puncteze în ultimele secvențe ale jocului.

Atletico Madrid a învins-o pe Real duminică, scor 2 la 1 și a urcat pe locul secund în LaLiga. Prima repriză a oferit un joc echilibrat, fără goluri, însă, în partea secundă, Atletico s-a dezlănțuit și a marcat de două ori. Real Madrid a reușit să reducă avantajul gazdelor pe final de partidă, fără să mai poată salva însă vreun punct. După meci, Jose Murinho a venit la conferința de presă cu poze ce arătau momentele în care jucătorii adverși ar fi trebuit eliminați pentru fault.

Tricolorii se pregătesc de partide la foc automat în Nations League. Elevii lui Hagi au primul meci vineri, împotriva Suediei, cel mai puternic adversar din Grupa H a competiției, urmat de partidele cu Bosnia și Herțegovina și Polonia. Pentru Hagi, acestea vor fi primele teste în meciuri oficiale de când a preluat naționala.