Un francez arestat pentru spionaj a fost grațiat în urma eliminării unui oligarh rus de pe lista de sancțiuni a UE

Liderul azer Ilham Aliev l-a grațiat miercuri pe cetățeanul francez Martin Ryan, arestat în Azerbaidjan la finalul anului 2023 sub acuzația de spionaj. Actul grațierii a fost semnat în contextul eliminării oligarhului ruso-uzbec Alișer Usmanov de pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene (UE), relatează AFP și Reuters.

Martin Ryan se află pe o listă cu 20 de persoane grațiate de Aliev și este singurul cetățean francez care beneficiază de această măsură luată de liderul azer.

Trei diplomați europeni au declarat pentru Reuters că Parisul a solicitat excluderea oligarhului Alișer Usmanov de pe lista de sancțiuni pentru a obține în schimb eliberarea a doi cetățeni francezi arestați de Azerbaidjan sub acuzația de spionaj. Cererea a fost adresată Franței de către Azerbaidjan, cel mai probabil la intervenția lui Usmanov. Deși autoritățile de la Baku au respins această informație, totuși Martin Ryan a fost grațiat a doua zi după decizia luată de statele membre UE în cazul Usmanov.

Uniunea Europeană a prelungit marți cu 36 de luni, până la 22 septembrie 2029, sancțiunile impuse Rusiei pentru invadarea Ucrainei. Cu toate acestea, statele membre au cedat în cele din urmă în fața Franței și Luxemburgului, care ceruseră retragerea lui Alișer Usmanov, respectiv a lui Mihail Fridman de pe listă.

Dacă Franța lega situația lui Usmanov de promisiunea cu privire la eliberarea unor cetățeni francezi, Luxemburgul justifica solicitarea legată de Fridman de evitarea unui proces în care oligarhul îi cere daune de 16 miliarde de euro.

Letonia, care s-a opus categoric exceptării celor doi oligarhi de la sancțiuni, a cedat presiunilor și s-a abținut de la vot pentru a fi depășit obstacolul prelungirii sancțiunilor.