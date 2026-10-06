Sorina Matei, șefa interimară a TVR, a reacționat dur după ce Tudor Bota, fiul fostei crainice Cristiana Bota și angajat TVR, a apărut în emisiunea Marinei Almășan la volanul unui Porsche. Prezentatoarea TV a menționat că este angajatul Televiziunii Române.

Marina Almășan a avut-o ca invitată în emisiunea sa „Poarta Pangrati”, difuzată în direct la TVR 2 și transmisă chiar din fața porții televiziunii, pe fosta crainică TV Cristiana Bota. Camerele au surprins în direct momentul în care Tudor Bota, fiul acesteia și, la rândul său, angajat al instituției publice, a sosit la la volanul unui autoturism de lux marca Porsche.

Aparitța bolidului a fost comentată în direct chiar de Marina Almășan, în timp ce camerele de filmat s-au orientat către intrarea din strada Pangrati.

Dialogul în direct dintre Marina Almășan și fiul Cristianei Bota

Tudor Bota o aducea pe mama sa, Cristiana Bota, la emisiunea Marinei Almășan. Camerele de filmat au surprins mașina de lux semnalizând la intrare.

„De ce s-au îndreptat toate camerele spre strada Pangrati? Iară vine vreo ambulanță ceva? Uau! Ce mașină! Și semnalizează dreapta! Nu pot să cred! Îl recunosc pe fiul uneia dintre cele mai îndrăgite crainice ale Televiziunii Române! Tudor Bota! Ai adus-o pe mama?”, a exclamat Marina Almășan în emisiune.

Întrebat de prezentatoare dacă dorește să coboare din mașină pentru a fi văzut de telespectatori, Tudor Bota a refuzat scurt, precizând: „Sunt doar șofer. Am treabă la birou”. Marina Almășan a încheiat momentul amintind că el este salariat al instituției: „Ai treabă la birou? Bine. Tudor este angajatul Televiziunii Române. Bine, mulțumesc că ne-ai adus-o teafără și la timp. Chiar aveam emoții!”, a adăugat ea.

Reacția dură a Sorinei Matei: „Too much is too much”

Imaginile difuzate la televizor au provocat o reacție fermă din partea Sorinei Matei, șefa interimară a TVR. Aceasta a criticat dur situația din instituție, punctând contrastul uriaș dintre dificultățile financiare cu care se confruntă Televiziunea Publică și afișarea unui astfel de nivel de trai de către unii salariați.