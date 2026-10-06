Odată cu venirea toamnei și scăderea temperaturilor de afară, sistemele de încălzire din locuințe sunt repuse în funcțiune. Cu toate acestea, foarte puțini oameni știu ce reprezintă cu adevărat cifrele inscripționate pe robinetul termostatic al caloriferului și cum funcționează acesta în mod corect, relatează site-ul Blic, parte a grupului Ringier.

Cea mai frecventă greșeală pe care o fac utilizatorii este să rotească termostatul direct la valoarea maximă, respectiv nivelul 5, având impresia că în acest mod încăperea se va încălzi mult mai rapid. În realitate, viteza de încălzire a caloriferului rămâne exact aceeași.

Cifrele de pe termostat nu indică intensitatea sau viteza de încălzire, ci reprezintă praguri specifice de temperatură la care sistemul este setat să oprească sau să pornească fluxul de apă caldă.

Greșeala frecventă la pornirea căldurii: Ce indică scara numerică

Mecanismul din interiorul robinetului termostatic măsoară temperatura aerului din cameră. Când aerul atinge pragul asociat cifrei selectate, supapa reduce sau oprește alimentarea cu apă caldă. Dacă poziționați termostatul pe nivelul 5, caloriferul nu va emite căldură mai repede, ci va funcționa continuu până când aerul din cameră va ajunge la o temperatură foarte ridicată, consumând energie inutil.

Experții în instalații din cadrul Asociației Germane pentru Construcții și Energie (VdZ) explică faptul că această scală numerică este concepută ca un ghid practic. La majoritatea caloriferelor moderne, nivelul 3 reprezintă punctul de echilibru energetic, adică o temperatură ambientală standard de 20 de grade Celsius. Fiecare treaptă suplimentară adaugă în jur de 3-4 grade Celsius în încăpere.

Ce înseamnă fiecare cifră și simbol de pe robinet

Pe lângă numerele de la 1 la 5, majoritatea termostatelor sunt dotate cu două simboluri grafice distincte, fiecare având un rol bine definit în gestionarea microclimatului din casă:

Simbolul reprezentat printr-un fulg de zăpadă asigură protecția împotriva înghețului. Această setare menține în încăpere o temperatură minimă de siguranță, de aproximativ 6-7 grade Celsius, fiind ideală atunci când plecați de acasă pentru o perioadă mai lungă în timpul iernii. Ea previne înghețarea apei în țevi și deteriorarea instalației.

Simbolul în formă de soare marchează temperatura de bază confortabilă pentru o locuință, echivalând cu nivelul 3 de pe robinet, adică aproximativ 20 de grade Celsius.

În ceea ce privește valorile numerice, scara de reglaj funcționează astfel: nivelul 1 corespunde unei temperaturi de aproximativ 12 grade Celsius, nivelul 2 asigură 16 grade Celsius, nivelul 3 menține 20 de grade Celsius, nivelul 4 urcă până la 24 de grade Celsius, iar nivelul 5 va încălzi camera până la un prag de 28 de grade Celsius.

De asemenea, liniile mici dintre cifre reprezintă gradații de câte un grad Celsius.

De ce producătorii nu scriu gradele direct pe calorifer

Ne putem întreba de ce producătorii nu imprimă direct valorile în grade Celsius pe robinet. Motivul este legat de factorii externi din încăpere.

Dacă un calorifer este acoperit de perdele lungi, draperii groase sau este amplasat sub un pervaz lat, căldura este blocată în jurul senzorului termostatului. În acest caz, senzorul va detecta incorect o temperatură mai ridicată decât cea reală din restul camerei și va opri căldura prematur.

Specialiștii recomandă reglarea temperaturii în funcție de destinația fiecărei încăperi. Pentru dormitor, temperatura optimă pentru un somn odihnitor este de 18 grade Celsius (poziția între 2 și 3).

În sufragerie sau în camera de zi, temperatura recomandată se situează între 20 și 22 de grade Celsius.

Cum poți reduce factura la căldură și când este nevoie de un specialist

Ajustarea corectă a obiceiurilor de utilizare poate genera scăderi substanțiale ale costurilor lunare de energie.

În plus, înlocuirea robinetelor vechi sau uzate cu modele moderne, eventual digitale sau inteligente, poate aduce o economie de până la 7% la factura de încălzire.

Dacă la începutul sezonului rece observați că anumite calorifere nu se încălzesc uniform sau rămân reci în partea superioară, cauza o reprezintă de obicei aerul acumulat în instalație.