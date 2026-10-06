5 știri Economic: S&P publică noul rating al României, iar de la 1 octombrie se schimbă sistemul taxelor de drum

Ai senzația că salariul dispare imediat cum a intrat în cont? Nu ești singurul, și nu e doar o senzație. Salut! Sunt Daniel Coman, de la Euronews, iar tu urmărești 5 știri economice, în coproducție cu Libertatea.

Indiferent dacă ți-a crescut sau nu salariul în ultimul an, datele oficiale, care calculează o medie pe țară, arată că veniturile pur și simplu nu țin pasul cu creșterea cheltuielilor. Aproape 85% din banii unei familii se duc deja pe alimente, taxe și facturi. Adică, din fiecare 100 de lei câștigați, cam 85 sunt practic rezervați pentru nevoi de bază, înainte să începi să te gândești la restaurant, vacanță, haine sau economii. Iar când mâncarea, energia și serviciile se scumpesc, nu prea ai de unde să tai. Venitul mediu al unei gospodării din România a ajuns la aproape 9.500 de lei pe lună, cu 3,2% mai mult decât acum un an. Din nou, e o medie, nu e pentru toată lumea la fel. Cheltuielile, în schimb, au trecut de 8.000 de lei și au crescut mai repede: cu 4,5%. O cursă din care doar noi pierdem.

Apropo de bani, că de-aia ne-am strâns aici, euro tocmai a ajuns la maximul istoric față de leu. 5 lei și 34 de bani. Dar acum vine partea ciudată: în restul lumii… euro tocmai se prăbușește. Moneda europeană a coborât la minimul ultimelor 17 luni față de dolar. Hai să punem în perspectivă: un euro slab în lume a devenit cel mai scump euro din istorie pentru români. Cum e posibil? Simplu: leul a fost și mai slab. La noi, incertitudinea politică, inflația mult mai mare decât în zona euro și temerile legate de finanțele publice pun presiune pe leu. Iar economiștii se așteaptă să mai scadă în continuare.

Am intrat în octombrie cu ambele reactoare de la Cernavodă oprite. Și problema e cu ce îl înlocuim și cât ne costă. Dunărea este atât de scăzută, încât nu mai există suficientă apă pentru funcționarea în siguranță a reactoarelor. Intrăm în sezonul rece cu zero nuclear, hidro afectat tot de secetă și cu tot mai puține ore de soare pentru fotovoltaice. Curentul trebuie să vină de undeva. Asta înseamnă mai mult gaz, mai mult cărbune și, în orele dificile, mai multe importuri. Ministerul spune că sistemul este stabil și nu există acum un risc de blackout. Dar există riscul scumpirilor: când scoți din priză una dintre cele mai stabile surse de energie și o înlocuiești cu surse mai scumpe, factura simte seceta înaintea ta.

România a trecut și al treilea examen de rating din acest an, ceea ce ne rezolvă problema de azi. Dar nu ne rezolvă problema de mâine. Deficitul bugetar rămâne uriaș, datoria publică e în creștere rapidă, deficitul de cont curent e îngrijorător, inflația rămâne ridicată, de curs am vorbit deja, și lista de probleme continuă. Iar dacă blocajul politic nu se rezolvă, ratingul poate să scadă. În concluzie, n-am scăpat de junk, am mai primit niște timp să ne mai vindecăm rănile din economie.

Cum ar fi, de exemplu, să cheltuim banii cu cap. România a lansat un sistem de taxare rutieră de peste 44 de milioane de euro care s-a blocat din prima zi. Utilizatorii nu primeau mailurile pentru activarea conturilor, pentru că filtrele Google și Yahoo au interpretat volumul uriaș de mesaje drept activitate riscantă. Au apărut apoi probleme la plăți și la hartă. Bine, platforma trebuia inițial să fie gata încă de la 1 ianuarie. Testarea publică a început însă cu doar două săptămâni înainte de lansare. Dar e aceeași țară în care toate tranzacțiile imobiliare au fost blocate toată vara de un hacker, deci nu ne mai miră.