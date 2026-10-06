Dominic Fritz anunță o ruptură de PNL în privința Guvernului lui Luca Niculescu

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat marți, 6 octombrie, la Digi24, că nu este o problemă dacă PNL va decide să susțină Guvernul creionat în aceste zile de premierul desemnat, Luca Niculescu, în timp ce USR este posibil să nu facă acest lucru.

Fritz susține că nu este deranjat că PNL ar putea avea o poziţie diferită de cea a USR: „PNL este un partid diferit, ia decizii proprii. Respect şi faptul că Ilie Bolojan pe bună dreptate zice că, în momentul în care eşti cu mâinile legate pentru că PSD atacă chiar şi cea mai mică hotărâre de guvern în instanţă şi se suspendă orice faci în acest moment e greu să mai iei decizii ca premier... Deci, respect faptul că el simte o urgenţă foarte, foarte mare pentru a exista un guvern cu puteri depline şi de aceea eu nu văd o problemă să ajungă PNL la o altă concluzie decât USR în acest moment”.

El a adăugat că USR va discuta cu Luca Niculescu și că este „foarte curios care este ideea lui despre majoritatea care ar putea să-l susţină”, fără PSD, pentru a trece de votul din Parlament.

„Nu Luca Niculescu este problema. E importantă această distincţie, tocmai pentru că nu votăm un premier, ci votăm un guvern şi, pentru noi, întrebarea importantă este cine va lua decizii în acest guvern. Dacă vom avea un guvern în care PSD ori pe faţă, ori în spatele culiselor o să ia deciziile pentru România, atunci nu este un guvern pe care îl vom putea susţine”, a precizat președintele USR.

„Aşa cum arată lucrurile acum, eu vă spun sincer că nu văd ce majoritate coerentă şi asumată ar putea să existe, care ar putea să livreze rezultate reale cu un astfel de guvern, pentru că vedem, de fapt, o majoritate reală, neasumată, în Parlament, asta este majoritatea PSD-AUR şi nu poate să existe un guvern pe de o parte şi o majoritate care decide altfel într-o altă parte”, a conchis Fritz.

Președintele Nicușor Dan a anunțat pe 5 octombrie, seara, că l-a desemnat pe Luca Niculescu să formeze un Guvern. A fost al patrulea premier nominalizat de șeful statului în ultimele 4 luni, după Eugen Tomac (iunie), Adrian Veștea (iunie) și Siegfried Mureșan (septembrie).