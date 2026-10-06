Susține Susține

Dominic Fritz anunță o ruptură de PNL în privința Guvernului lui Luca Niculescu

Cristian Otopeanu
Cristian Otopeanu
Jurnalist
Comentează
Dominic Fritz a fost ales președintele USR în iunie 2025. Foto: Cristian Otopeanu / Libertatea
Dominic Fritz a fost ales președintele USR în iunie 2025. Foto: Cristian Otopeanu / Libertatea
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat marți, 6 octombrie, la Digi24, că nu este o problemă dacă PNL va decide să susțină Guvernul creionat în aceste zile de premierul desemnat, Luca Niculescu, în timp ce USR este posibil să nu facă acest lucru.

Fritz susține că nu este deranjat că PNL ar putea avea o poziţie diferită de cea a USR: „PNL este un partid diferit, ia decizii proprii. Respect şi faptul că Ilie Bolojan pe bună dreptate zice că, în momentul în care eşti cu mâinile legate pentru că PSD atacă chiar şi cea mai mică hotărâre de guvern în instanţă şi se suspendă orice faci în acest moment e greu să mai iei decizii ca premier... Deci, respect faptul că el simte o urgenţă foarte, foarte mare pentru a exista un guvern cu puteri depline şi de aceea eu nu văd o problemă să ajungă PNL la o altă concluzie decât USR în acest moment”.

El a adăugat că USR va discuta cu Luca Niculescu și că este „foarte curios care este ideea lui despre majoritatea care ar putea să-l susţină”, fără PSD, pentru a trece de votul din Parlament.

„Nu Luca Niculescu este problema. E importantă această distincţie, tocmai pentru că nu votăm un premier, ci votăm un guvern şi, pentru noi, întrebarea importantă este cine va lua decizii în acest guvern. Dacă vom avea un guvern în care PSD ori pe faţă, ori în spatele culiselor o să ia deciziile pentru România, atunci nu este un guvern pe care îl vom putea susţine”, a precizat președintele USR.

„Aşa cum arată lucrurile acum, eu vă spun sincer că nu văd ce majoritate coerentă şi asumată ar putea să existe, care ar putea să livreze rezultate reale cu un astfel de guvern, pentru că vedem, de fapt, o majoritate reală, neasumată, în Parlament, asta este majoritatea PSD-AUR şi nu poate să existe un guvern pe de o parte şi o majoritate care decide altfel într-o altă parte”, a conchis Fritz.

Președintele Nicușor Dan a anunțat pe 5 octombrie, seara, că l-a desemnat pe Luca Niculescu să formeze un Guvern. A fost al patrulea premier nominalizat de șeful statului în ultimele 4 luni, după Eugen Tomac (iunie), Adrian Veștea (iunie) și Siegfried Mureșan (septembrie).

Din acel moment, Luca Niculescu are 10 zile să vină în Parlament cu lista de miniștri și programul de guvernare. El este secretar de stat în MAE și coordonatorul aderării României la OCDE.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: USR - Uniunea Salvati Romania PNL - Partidul National Liberal Dominic Fritz Luca Niculescu
Parteneri
Traian Băsescu a produs un adevărat seism în mediul online cu această declarație! A tăcut cât a tăcut, dar acum a zis-o DIRECT! Ce-a putut să spună fostul șef al statului despre Prima Doamnă Mirabela Grădinaru: ”Mersul...”
Viva.ro
Traian Băsescu a produs un adevărat seism în mediul online cu această declarație! A tăcut cât a tăcut, dar acum a zis-o DIRECT! Ce-a putut să spună fostul șef al statului despre Prima Doamnă Mirabela Grădinaru: ”Mersul...”
„Mi-am micșorat stomacul pentru a-mi lungi viața”. Wow, cum a ajuns să arate! Spune drept, îți dai seama cine e? E super celebru în România, toată lumea îi știe numele, dar puțini îl mai recunosc acum
Unica.ro
„Mi-am micșorat stomacul pentru a-mi lungi viața”. Wow, cum a ajuns să arate! Spune drept, îți dai seama cine e? E super celebru în România, toată lumea îi știe numele, dar puțini îl mai recunosc acum
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
„«Frate, de ce să mai joc muncesc? Am bani cât pentru 3 generații»” » Cum a luat-o la vale cariera unei mașinării de goluri, la doar 22 de ani
Gsp.ro
„«Frate, de ce să mai joc muncesc? Am bani cât pentru 3 generații»” » Cum a luat-o la vale cariera unei mașinării de goluri, la doar 22 de ani
Imagini șocante la Timișoara! Părinții s-au luat la bătaie, în timp ce micile handbaliste strigau disperate
Gsp.ro
Imagini șocante la Timișoara! Părinții s-au luat la bătaie, în timp ce micile handbaliste strigau disperate
Parteneri
Breaking tragic! Nu, nu și ea! A murit artista atât atât de adorată, lumea e în șoc, nu știam că e bolnavă! soțul ei, o legendă vie, îngenuncheat de durere, a făcut anunțul trist
Libertateapentrufemei.ro
Breaking tragic! Nu, nu și ea! A murit artista atât atât de adorată, lumea e în șoc, nu știam că e bolnavă! soțul ei, o legendă vie, îngenuncheat de durere, a făcut anunțul trist
A avut sau nu dreptate Traian Băsescu? Mirabela Grădinaru pare că se pregătește să candideze: unde s-a afișat acum și cum s-a îmbrăcat. Detaliul observat de toată lumea
Avantaje.ro
A avut sau nu dreptate Traian Băsescu? Mirabela Grădinaru pare că se pregătește să candideze: unde s-a afișat acum și cum s-a îmbrăcat. Detaliul observat de toată lumea
Este însărcinată pentru prima dată, la 40 de ani! Vedeta Pro TV a făcut anunțul prin imagini emoționante cu burtica de gravidă: „Începutul tuturor lucrurilor”
Tvmania.libertatea.ro
Este însărcinată pentru prima dată, la 40 de ani! Vedeta Pro TV a făcut anunțul prin imagini emoționante cu burtica de gravidă: „Începutul tuturor lucrurilor”
ALTE ȘTIRI
Curtea Constitutionala. Foto: Hepta
Știri România
6 oct.
PNL și USR au atacat la CCR numirile la conducerea TVR și Radio România și contestă interimatul decis în Parlament
Kelemen Hunor conduce UDMR din 2011. Foto: Hepta
Știri România
6 oct.
Kelemen Hunor a vorbit cu Luca Niculescu și are o singură cerință pentru premierul desemnat
Parteneri
Păreau chiriașii ideali: ea studentă la Drept, el absolvent de Medicină. Ce a găsit proprietara din Cluj: „Am crezut că avem cadavre”
Adevarul.ro
Păreau chiriașii ideali: ea studentă la Drept, el absolvent de Medicină. Ce a găsit proprietara din Cluj: „Am crezut că avem cadavre”
„Stanciu, Tănase, Burcă, OUT de la naționala României!” Momentul ZERO pentru Hagi
Fanatik.ro
„Stanciu, Tănase, Burcă, OUT de la naționala României!” Momentul ZERO pentru Hagi
Cum începe frauda cu investiții de 250 de euro și ajunge la bani ceruți pentru recuperarea pierderilor
Financiarul.ro
Cum începe frauda cu investiții de 250 de euro și ajunge la bani ceruți pentru recuperarea pierderilor
Parteneri
Superliga.ro
Povestea unui titlu așteptat 35 de ani în Bănie
Superliga.ro
Descoperirea sezonului. Lorenzo Biliboc este cel mai bun U21 din Superliga 2025/26
Parteneri
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Elle.ro
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de lux, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
Viva.ro
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de lux, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
MONDEN
Tom Cruise în filmul „Digger”
Stiri Mondene
6 oct.
Tom Cruise, cel mai mare eșec din carieră la box office. Ce înseamnă dezastrul financiar al filmului „Digger” pentru viitorul actorului la Hollywood
Tudor Bota, fiul Cristianei Bota
Stiri Mondene
6 oct.
Cine este angajatul din TVR acuzat de Sorina Matei, șefa interimară a televiziunii, că vine la serviciu cu un Porsche. Bărbatul spune că mașina nu este a lui
Parteneri
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
ANIMAŢIE. Ce sunt urmele lăsate pe cer de avioane, care i-au alarmat la conspiraţionişti
Observatornews.ro
ANIMAŢIE. Ce sunt urmele lăsate pe cer de avioane, care i-au alarmat la conspiraţionişti
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Libertateapentrufemei.ro
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Parteneri
Gsp.ro
Gică Hagi a lăsat PATRU fotbaliști în afara lotului pentru România - Suedia!
Gsp.ro
Fiica lui Guardiola, apariție spectaculoasă la Săptămâna Modei de la Paris » Iată imaginile!
Parteneri
Simion despre AVEREA lui Călin Georgescu: „Nu știu din ce trăiește”
Mediafax.ro
Simion despre AVEREA lui Călin Georgescu: „Nu știu din ce trăiește”
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Stirilekanald.ro
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Cățelușul Valentinei este încă dispărut. Sora tinerei face apel la oameni pentru a-l găsi: „Înainte de…”
Wowbiz.ro
Cățelușul Valentinei este încă dispărut. Sora tinerei face apel la oameni pentru a-l găsi: „Înainte de…”
Parteneri
Avantaje.ro
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Parteneri
Cine este Luca Niculescu, noul premier desemnat. De la jurnalism la diplomație și negocierile pentru aderarea României la OCDE
Wowbiz.ro
Cine este Luca Niculescu, noul premier desemnat. De la jurnalism la diplomație și negocierile pentru aderarea României la OCDE
ULTIMA ORA. Tatal Cristelei Georgescu....E vestea momentului
Redactia.ro
ULTIMA ORA. Tatal Cristelei Georgescu....E vestea momentului
Veste tragică în comunitatea medicală. S-a stins din viață doctorul Sorin Manu
Kanald.ro
Veste tragică în comunitatea medicală. S-a stins din viață doctorul Sorin Manu
POLITIC
Nicușor Dan zâmbește la a patra desemnare de premier - Luca Niculescu FOTO Presidency
Analiză
Politică
6 oct.
Pietrele de moară ale Guvernului Niculescu: garnitura de miniștri, sensibilitățile partizane și liniile roșii
Sorin Grindeanu a fost ales în noiembrie 2025 președinte „plin” al PSD, după 6 luni în care a fost interimar în urma demisiei lui Marcel Ciolacu. Foto: Cristian Otopeanu / Libertatea
Politică
6 oct.
Sorin Grindeanu, la o zi după desemnarea lui Luca Niculescu premier: „Nicușor Dan continuă experimentele politice”
Parteneri
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Ziaruldeiasi.ro
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Reghe, șocat de un jucător al FCSB! “E cel mai bun! Fotbalist de Liga Campionilor!”
Fanatik.ro
Reghe, șocat de un jucător al FCSB! “E cel mai bun! Fotbalist de Liga Campionilor!”
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Spotmedia.ro
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Ultimele știri
Știri România
6 oct.
Dominic Fritz anunță o ruptură de PNL în privința Guvernului lui Luca Niculescu
Știri Externe
6 oct.
Ce e vânătoarea de „fantome cosmice” câștigătoare a Nobelului pentru Fizică. În fiecare secundă, prin corpul uman trec aproximativ 100 de trilioane de neutrini
Cultură și Vacanțe
6 oct.
Japonia a inaugurat cel mai lung traseu turistic de tip circuit din țară, care are peste 300 km lungime și face legătura între șase orașe
Știri Externe
6 oct.
Volodimir Zelenski avertizează că Rusia pregătește un atac masiv asupra Ucrainei: „Vă rog, vă rog, aveți grijă de voi”
Citește mai multe
TRENDING
Auto
6 oct.
Ce e „regula celor 1.000 de metri” pentru radare și cum pot șoferii anula amenda: un singur kilometru poate salva permisul și banii
Politică
6 oct.
Marius Lulea, cofondator AUR, ar fi fost exclus din partid după 7 ani pentru că nu și-ar fi plătit cotizația. Cum se apără și documentul bancar
Politică
6 oct.
STENOGRAME | PSD a discutat în ședința internă și varianta să voteze Guvernul Luca Niculescu pentru jumătate de an. Grindeanu a primit un mandat de negociere deschis
Lifestyle
6 oct.
Horoscop 7 octombrie 2026. Scorpionii sunt prinși în vâltoarea propriilor gânduri, dorințe intense și intenții pe care ar vrea să le țină secrete
O femeie zâmbitoare, cu părul castaniu până la umeri și purtând o pălărie de paie, ține într-o mână un evantai format din bancnote americane, iar în cealaltă un mic avion de jucărie din lemn Poar
Cultură și Vacanțe
6 oct.
Cum vor călători bogații lumii în 2027: un nou raport dezvăluie tendințele în turismul ultra-luxury și destinațiile preferate
Produse alimentare care reprezintă o dietă echilibrată.
Longevitate
6 oct.
Cele șapte alimente antiinflamatoare pe care merită să le ai mereu în casă
Peisaj cu faimosul Castel Bran, între Transilvania și Valahia
Cultură și Vacanțe
6 oct.
Un touroperator britanic a plasat România în topul celor mai bune și puțin cunoscute destinații de vacanță: „Un adevărat paradis”
Mâna unui bărbat care reglează butonul caloriferului sistemului de încălzire pentru a economisi energie.
Sănătate
6 oct.
Ce înseamnă, de fapt, cifrele de pe termostatul caloriferului și de ce nivelul 5 nu încălzește camera mai repede
Un băiețel cu părul scurt și castaniu, îmbrăcat într-o cămașă albastră cu bretele, și o fetiță cu părul lung și castaniu, îmbrăcată într-un pulover alb și o fustă roz cu imprimeu, se joacă cu frun
Cultură și Vacanțe
6 oct.
Cât costă o vacanță la munte în vacanța de toamnă a elevilor. Prețurile pornesc de la 544 de lei pentru trei nopți de cazare
Cum se spală corect afinele, zmeura și murele
Lifestyle
16 sept.
Cum se spală corect afinele, murele și zmeura. Metoda prin care elimini mucegaiul și pesticidele
Ce este moringa - beneficii și contraindicații
Lifestyle
18 sept.
Ce este moringa, ”copacul lui Dumnezeu": beneficii, contraindicații și cum se consumă
Cât pește este bine să consumi pe săptămână
Lifestyle
18 sept.
Cât pește pe săptămână e sănătos să mănânci, în funcție de vârstă
De ce să freci oglinda cu spumă de ras
Lifestyle
23 sept.
De ce să freci oglinda cu spumă de ras
Premierul desemnat Siegfried Mureșan la o conferință de presă în Parlament. Foto: Cristian Otopeanu / Libertatea
Știri România
6 oct.
Reacția lui Siegfried Mureșan despre o declarație a lui Sorin Grindeanu în contextul în care Luca Niculescu a fost desemnat premier
Daniel Coman
Știri România
6 oct.
5 știri Economic: S&P publică noul rating al României, iar de la 1 octombrie se schimbă sistemul taxelor de drum
Cristian Tudor Popescu spune că Luca Niculescu nu va fi altceva decât omul lui Nicușor Dan în Executiv și „va face ce i se va spune”. Foto: Shutterstock
Știri România
6 oct.
CTP, despre nominalizarea lui Luca Niculescu premier: „Un oportunist. Va fi purtătorul de cuvânt al lui Nicușor Dan în guvern”
O mașină încarcă la o pompă într-o benzinărie din București, 27 iulie 2026
Știri România
6 oct.
Plafonare pentru benzină și motorină până în martie 2027. Ce pregătesc autoritățile pentru a frâna prețurile la pompă
VIDEO Cine este Luca Niculescu
Opinii
6 oct.
Mă cheamă Luca și-mi place-ntre golani...
Arhiva foto
Opinii
6 oct.
Acea zi din octombrie
fermier-roman-tractor
Opinii
5 oct.
Programul de clemență din care fermierul lipsește
Sorin Grindeanu și Ciprian Șerban în Parlament FOTO Eli Driu
Analiză
Opinii
3 oct.
5 luni de batjocură la adresa imaginii României și împotriva intereselor poporului român
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu