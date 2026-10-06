Un touroperator britanic a plasat România în topul celor mai bune și puțin cunoscute destinații de vacanță: „Un adevărat paradis”

Turiștii britanici își schimbă radical preferințele de călătorie și caută tot mai des destinații mai puțin explorate, departe de aglomerația marilor capitale europene sau a stațiunilor arhipline. Un studiu recent realizat pentru operatorul britanic Riviera Travel arată o creștere considerabilă a interesului pentru așa-numitele destinații „Cenușăreasă” – regiuni de o frumusețe spectaculoasă, dar care au trăit până acum în umbra vecinilor mai populari.

În această categorie a fost inclusă și România, mai exact regiunea Transilvaniei, alături de alte țări din afara continentului european care au înregistrat salturi impresionante în rezervări, precum Coreea de Sud sau Uzbekistan.

Mitul lui Dracula și drumeții montane în Transilvania

Publicațiile din Marea Britanie subliniază că Transilvania reprezintă o alegere excelentă nu doar în perioada sărbătorilor de toamnă, ci și de-a lungul întregului an. Deși mulți turiști asociază inițial zona cu legenda lui Dracula, experții în turism evidențiază istoria bogată, cultura fascinantă și patrimoniul arhitectural deosebit.

Traseele montane impresionante transformă Transilvania într-un adevărat paradis pentru pasionații de drumeții, în timp ce iubitorii de natură au ocazia rară de a observa urșii bruni în habitatul lor natural, regiunea având una dintre cele mai mari concentrații din Europa.

„Traseele de drumeție minunate fac din această zonă un adevărat paradis pentru iubitorii de drumeții, iar cei pasionați de animale ar trebui să fie cu ochii în patru, în căutarea urșilor bruni”, menționează sursa citată.

Pentru un circuit de opt zile care include Bucureștiul, satele medievale și Castelul Bran, un turist britanic plătește de la 1.749 de lire sterline, pachetul oferind zboruri, cazare la hoteluri de patru stele și ghid specializat.

Infografic generat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Ce alte țări concurează în topul destinațiilor alternative

Studiul realizat de touroperatorul britanic aduce în prim-plan și alte colțuri ale lumii care înregistrează creșteri masive ale numărului de vizitatori.

În Asia, Sri Lanka devine o alternativă tot mai căutată la Thailanda datorită prețurilor accesibile, serviciilor premium și posibilității de a admira animale sălbatice fără aglomerația specifică marilor atracții asiatice. De asemenea, Coreea de Sud a înregistrat o creștere de 167% a rezervărilor de la an la an, impulsionată de interesul tinerilor pentru cultura pop, gastronomie și de lansarea unor noi curse aeriene directe.