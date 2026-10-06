Pietrele de moară ale Guvernului Niculescu: garnitura de miniștri, sensibilitățile partizane și liniile roșii

A patra nominalizare de premier, Luca Niculescu, pleacă față de celelalte cu o imagine bună, dar pe persoană fizică. Însă discursul este schimbat imediat când partidele trec de la omul și „public servantul” Luca Niculescu la politicianul care trebuie să caute majoritatea de 233 de voturi, printre atâtea linii roșii și doleanțe ale formațiunilor parlamentare. Libertatea vă prezintă starea de spirit și discuțiile din spatele ușilor închise în ceea ce îl privește pe Luca Niculescu.

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Președintele Nicușor Dan a reușit să bifeze, chiar și la a patra desemnare de prim-ministru, evitarea nominalizării lui Sorin Grindeanu, șeful PSD. Un președinte al PSD care, în ultimul an, a fost printre cei care i-au asigurat sprijin total și cu care nu a intrat deloc în clinciuri, spre deosebire de partenerii mai vechi, Dominic Fritz și Ilie Bolojan.

Luca Niculescu este pus să ducă la bun sfârșit ceea ce până acum a părut o misiune imposibilă: o majoritate de minimum 233 de voturi în Parlament. Iar acest lucru, din postura de independent, în condițiile în care nu este legat ombilical de niciun partid.

Din start, Luca Niculescu pleacă la drum cu o imagine bună în rândul a numeroase partide. „Este respectat, dar respectul nu aduce neapărat voturile necesare”, a sintetizat un important lider liberal situația lui Niculescu.

Dar să luăm situația pe partide în parte. Sorin Grindeanu s-a declarat luni seară nemulțumit că PSD e sărit la desemnări și că urmează să analizeze propunerea făcută de Nicușor Dan.

PSD vine la discuții, dar cu teme pentru Luca Niculescu

Surse politice au precizat că PSD va avea „în mod clar o serie de revendicări (teme sociale)”. Dacă nu va veni cu oameni direct, va cere oameni în garnitura a doua: secretari de stat și revenirea cu prefecți și subprefecți. Doar că PSD așteaptă să vadă și oamenii pe care îi va propune Luca Niculescu și este gata oricând și cu sugestii, atât din propriul partid, cât și din zona tehnocrată. De exemplu, dintre tehnocrații considerați apropiați de PSD, până în ultima clipă a fost vehiculat drept prim-ministru desemnat Dan Neculăescu, actual reprezentant al României la NATO și fostă propunere de ministru al Apărării în Cabinetul Tomac.

De asemenea, la fel ca UDMR, și PSD vrea să existe linii roșii „de bun-simț”, cum ar fi menținerea alegerilor primarilor într-un tur, o reformă parlamentară „așezată” și, la fel, o reformă a administrației negociată atent.

Liberalii au avut comunicări pe mai multe voci. Unii au precizat că e așteptată garnitura de miniștri a Guvernului Niculescu, alții au ieșit cu mesaje de apreciere ale premierului desemnat. În spatele ușilor închise, Niculescu e văzut ca o propunere de votat și de data aceasta, liberalii sunt gata să susțină și un om propus de Nicușor Da, susțin surse de la vârful PNL. Însă și liberalii au linii roșii: să nu vadă lideri PSD sau sateliți în guvern. Pe scurt: să fie negociată echipa de miniștri. Mai mult, cer garanții de prudență fiscală, pentru a nu încerca PSD prin pixul lui Niculescu să dea drumul la „pomeni electorale”. În rest, PNL e gata de un sprijin punctual la învestire, apoi tot prin negociere susținerea unor proiecte.

Iar o atitudine pro-Niculescu o au și cei din rândul puciștilor. „Luca e un public servant prin excelență, dacă ne uităm la cariera lui de diplomat și demnitar, de când s-a lăsat de jurnalism”, a precizat unul dintre liberalii anti-Bolojan. „Dar politica depinde de voturi și compromisuri”, a completat liberalul.

USR, un partid imprevizibil

USR este văzut, în momentul de față, ca fiind cel mai radical partid pro-european în ceea ce privește discursul legat de guvernare. Liderii USR așteaptă să negocieze punct cu punct prevederile Guvernului Niculescu și doresc distanțarea totală de tot ce înseamnă PSD. Surse din USR susțin că partidul este împărțit dacă să voteze sau nu un Cabinet Niculescu, inclusiv înainte de a ști cu ce miniștri și prevederi de program vine.

Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, vede Guvernul Niculescu într-o situație mai bună decât a fost Cabinetul Mureșan. „Eu cred că are șanse mai mari decât domnul Siegfried Mureșan, dar nu pot să garantez că vor exista 233 de voturi”, a afirmat Csoma la RFI. De altfel, a avut cuvinte de laudă la adresa premierului desemnat: „Vom discuta cu domnul Luca Niculescu, pe care îl apreciem, este un bun specialist, este un bun diplomat”, a completat Csoma.

Surse din interiorul UDMR susțin că Uniunea cel mai probabil va vota noul cabinet, dacă nu vede surprize de miniștri cu discurs anti-UDMR sau dacă Niculescu încearcă să câștige voturi de la suveraniști.

AUR o ține langa cu suspendarea lui Nicușor Dan

George Simion, șeful AUR, a dat linia partidului pentru raportarea la premierul desemnat, „Luca Niculescu e tot o marionetă. Zero voturi de la AUR! Libertate pentru Călin Georgescu”, a afirmat Simion. Surse din AUR au precizat că la o asemenea propunere, cu siguranță echipa noului premier și a celor care îl sprijină nu va căuta voturi la ei. „Dacă era de la PSD propunerea, poate îi căutau pe unii de la noi, care tot întind mâna”, a precizat o sursă din interiorul AUR. Iar adeptul mâinii întinse pentru guvernare e văzut deputatul Mohammad Murad.