Kelemen Hunor a vorbit cu Luca Niculescu și are o singură cerință pentru premierul desemnat

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți, 6 octombrie, la o zi după ce președintele Nicușor Dan l-a nominalizat premier pe Luca Niculescu, că are o singură „linie roșie”: noul executiv să nu se bazeze pe AUR și SOS.

„Astăzi traversăm o situație economică dificilă: trebuie să-i ajutăm pe cei mai nevoiași, să păstrăm locurile de muncă și să creăm altele noi. Pentru asta, avem nevoie cât mai repede de un guvern cu puteri depline. Acesta este interesul oamenilor”, a transmis Kelemen Hunor pe Facebook.

„În această dimineață am vorbit la telefon cu noul candidat la funcția de premier, Luca Niculescu. Este diplomat de carieră, așa că avem încredere că va reuși să formeze o majoritate parlamentară”, a adăugat președintele UDMR.

„Avem o singură linie roșie: noul guvern nu se poate baza pe voturile AUR și SOS”, a explicat apoi Kelemen Hunor, care conduce UDMR din 2011.

Președintele Nicușor Dan a anunțat seara că l-a desemnat pe Luca Niculescu să formeze un Guvern. Este al patrulea premier nominalizat de șeful statului în ultimele 4 luni, după Eugen Tomac (iunie), Adrian Veștea (iunie) și Siegfried Mureșan (septembrie).