Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a susținut marți dimineață, 6 octombrie, într-o conferință de presă la Parlament, că Marius Lulea nu mai este membru al partidului condus de George Simion pentru că nu și-a plătit cotizația de mai mult de un an.

Peiu a anunțat că Marius Lulea nu mai este membru AUR

„Din câte am înțeles eu de la colegii de la Secretariatul general al partidului, că am întrebat și eu ieri care este situația, se pare că domnia-sa nu a plătit cotizația pentru o perioadă mai mare de un an și din acest motiv (...) nu mai este membru al partidului. Eu nu sunt cu excluderile, nu mă ocup cu asta. Înțeleg că este efectul unei prevederi statutare, care s-a aplicat și în cazul lui Marius Lulea”, a afirmat Peiu, citat de Agerpres.

Apoi, senatoarea AUR, Cristina Dumitrescu, a afirmat că, dacă cineva nu-și mai plătește cotizația, se consideră că nu mai este membru: „Nu avem obligația să-i anunțăm, din moment ce ei nu au mai plătit, fiind clar că ei nu își mai doresc să fie membri. Și atunci nu trebuie să fie anunțat cineva în momentul în care nu a mai plătit cotizația că nu mai este membru de drept”.

Clarificări de la Peiu și Dungaciu

Libertatea l-a contactat seara pe Petrișor Peiu pentru precizări suplimentare. Liderul senatorilor AUR a spus: „Nu mă ocup eu cu așa ceva, eu nu sunt cu cotizațiile. Nu retrag ce am spus dimineață, dar așa mi-au spus colegii de la Secretariatul General. Eu habar nu am care este realitatea și nu doresc să intru în polemică pe acest subiect”.

Libertatea l-a sunat apoi și pe Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR. „Realmente, nu este un subiect care mă preocupă în acest moment. Dacă oamenii de la Administrativ au văzut, au evaluat și au transmis acest mesaj, este clar că așa stau lucrurile. Toată insistența aceasta de a fi parte a ceva ce tu disprețuiesti profund este un pic deplasată. Dacă nu îl merităm pe domnul Lulea... Să își vadă de treaba domniei-sale. Pentru noi, repet, nu mai este un subiect. Fiecare să își vadă de drumul lui”, a susținut Dungaciu.

Ce spune Marius Lulea și documentul bancar cu care se apără

De asemenea, Libertatea l-a contactat și pe cel vizat. „Sunt membru AUR și rămân în AUR. Am fost primul președinte al partidului, sunt membru fondator și am fost printre cei care au pus bazele acestui proiect. Mi-am plătit cotizația și am prezentat public dovada. Am construit AUR cu gândul la români, nu pentru o funcție și nu pentru un avantaj personal”, a susținut Marius Lulea.

Și a continuat: „Libertatea de exprimare și dreptul la opinii diferite sunt fundamentale într-un partid democratic. Au existat numeroase situații în care membri ai partidului au contestat în instanță măsuri de excludere, iar unele dintre aceste litigii au fost câștigate. Un partid politic nu este o firmă privată în care regulile pot fi schimbate după bunul plac. Partidele funcționează în baza legii, iar libertatea de exprimare este garantată de Constituție”.

„Cum putem pretinde că vrem să conducem România democratic dacă în interiorul propriului partid încercăm să eliminăm vocile diferite? Unele voci au susținut public că este posibil să nu mai fiu membru AUR. O asemenea afirmație politică nu schimbă însă, prin ea însăși, situația mea în partid. Poate fi parte dintr-o strategie de comunicare sau de marketing politic. Eu sunt și rămân membru AUR, mi-am plătit cotizația și am prezentat public dovada”, a precizat Lulea.

„Astăzi AUR are un președinte, în trecut a avut altul și a avut inclusiv copreședinți, iar în viitor va avea, firesc, alți președinți. Oamenii și funcțiile sunt trecătoare. Important este ce lăsăm în urmă: un partid mai puternic, mai democratic, mai apropiat de valorile sale și capabil să facă ceva bun pentru România. Îi rog pe colegii mei să respecte strict legea și procedurile interne și să nu recurgă sub nicio formă la documente neconforme cu realitatea, antedatări sau alte practici care ar putea ridica suspiciuni de fals. Nu aș dori să cred că asemenea lucruri sunt posibile într-un partid care pretinde că vrea să reformeze România. Marius Lulea nu pleacă nicăieri. Dacă am greșit, corectez. Dacă partidul greșește, spun acest lucru și voi contribui la îndreptarea lui”, a conchis Lulea, pentru Libertatea.

Marius Lulea a transmis Libertatea documentul original prin care justifică plata cotizației de 300 de lei pentru anii 2026-2028, adică 100 de lei anual. Libertatea a anonimizat datele bancare

Marius Lulea este unul dintre cei trei fondatori ai Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), formațiune înregistrată în septembrie 2019. Lulea a ocupat funcția de prim-vicepreședinte până în noiembrie 2025. Atunci, funcția de prim-vicepreședinte, adică numărul doi în partid după George Simion, a fost preluată de Dan Dungaciu.