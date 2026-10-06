Noul film al lui Tom Cruise, „Digger”, regizat de Alejandro G. Iñárritu, s-a prăbușit la box office. Află ce înseamnă acest eșec financiar uriaș pentru cariera starului din Top Gun și Mission Impossible.

Tom Cruise a fost multe decenii unul dintre cele mai mari și mai profitabile nume din industria cinematografică mondială. Doar că uneori cu cât ești mai sus, cu atât căderea este mai dură. Această realitate s-a adeverit odată cu lansarea celui mai recent proiect al său, lungmetrajul „Digger”, care a înregistrat un eșec financiar răsunător la box office în weekendul de debut.

Prăbușirea din cinematografe lasă în urmă numeroase semne de întrebare legate de direcția în care se îndreaptă cariera celebrului actor, ajuns la vârsta de 64 de ani.

Încasări dezastruoase pentru o producție de peste 160 de milioane de dolari

Regizat de Alejandro G. Iñárritu („Birdman”, „The Revenant”) și distribuit de Warner Bros., filmul este o comedie dramatică despre dezastre cu un buget colosal. Producția a debutat cu încasări globale de doar 20 de milioane de dolari, din care numai 8 milioane de dolari au fost generate pe piața nord-americană.

Rezultatul este considerat un cataclism financiar, având în vedere că estimările inițiale de tracking indicau o cifră de aproape 20 de milioane de dolari doar pentru Statele Unite și Canada. În plus, bugetul declarat de producție s-a situat între 160 și 180 de milioane de dolari, sumă în care nu sunt incluse cheltuielile masive de marketing și promovare globală.

Proiectul va aduce pierderi financiare considerabile pentru studioul Warner Bros. Discovery, tocmai în perioada în care fuziunea cu Paramount a devenit oficială. Deși nu a fost regizorul filmului, Tom Cruise poartă o mare parte din responsabilitate, fiind recunoscut pentru implicarea sa creativă directă și pentru rolul activ de producător.

Pelicula, aflată în prezent în cinematografe, urmărește povestea celui mai puternic om din lume care pornește într-o misiune pentru a dovedi că este salvatorul umanității, înainte ca respectiva catastrofă declanșată chiar de el să distrugă totul. Distribuția de top include nume mari precum Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg și Jesse Plemons.

Tom Cruise și schimbarea de strategie

Lansarea „Digger” reprezenta pentru Tom Cruise ocazia ideală de a ieși din tiparul filmelor de acțiune pură care l-au consacrat în ultimii 15 ani și de a arăta o altă latură artistică. Deși eșecul nu îi va distruge cariera, situația îl obligă să își reconfigureze rapid pașii următori.

Următorul său proiect confirmat este sechela „Days of Thunder 2”, o încercare de a replica succesul uriaș obținut cu „Top Gun: Maverick” și cel înregistrat de producțiile din lumea curselor auto. Totuși, pariul rămâne unul riscant, deoarece titlul original din 1990 nu beneficiază de aceeași nostalgie puternică în rândul publicului tânăr precum franciza aeriană.